Бессент: партнеры США хотят сохранить прежние торговые соглашения
Все торговые партнеры Вашингтона хотят сохранить ранее заключенные торговые соглашения. Об этом заявил министр финансов Скотт Бессент в эфире CNN.
«Мы были на связи с нашими иностранными торговыми партнерами, и все они хотят сохранить торговые соглашения, которые были заключены», – сказал он.
Министр добавил, что у США были «отличные экономические результаты» за последний год: рост ВВП на 4,1% во II квартале, 4,3%, 4,4% – в III квартале. Результаты IV квартала также могли бы оказаться «очень сильными», указал Бессент, обвинив демократов в приостановке работы правительства.
20 февраля Верховный суд США отменил большую часть масштабных пошлин Трампа. Судьи постановили, что президент не имел полномочий в соответствии с законом о чрезвычайных экономических полномочиях 1977 г. вводить широкий спектр импортных пошлин на товары почти всех торговых партнеров страны. В ответ на это президент США Дональд Трамп ввел глобальный 10%-ный тариф, затем он его повысил до 15%.
«Ведомости» писали, что президент США может использовать ч. 301 и 122 закона о торговле 1974 г. Часть инструментов этого закона не требует одобрения со стороны конгресса США. Например, тарифы, введенные по ч. 122 (ставка до 15%), могут действовать без консультаций с парламентом в течение 150 дней.