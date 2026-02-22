Премьер Гренландии отказался от идеи Трампа отправить плавучий госпиталь
Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отказался от плавучего госпиталя от президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил в Facebook
«Мы говорим "нет, спасибо". Идея президента Трампа об отправке в Гренландию американского плавучего госпиталя принята к сведению», – написал он.
Премьер также указал, что в Дании, в отличие от США, есть бесплатное государственное здравоохранение.
Гренландия открыта к диалогу и сотрудничеству, в том числе с США, добавил он. Нильсен призвал «просто поговорить» с гренландцами вместо публикации «случайных возгласов в социальных сетях».
22 февраля Трамп объявил об отправке плавучего госпиталя в Гренландию. Целью миссии называется оказание медицинской помощи местному населению. По его мнению, на острове находятся «больные люди», о которых «никто не заботится».
Трамп заявлял о своих притязаниях на остров в начале своего второго президентского срока. Эта риторика усилилась в начале 2026 г. По версии американского лидера, Гренландии «угрожают» российские и китайские корабли. Позже он отказался от планов силового захвата острова в пользу диалога. 1 февраля Трамп заявил, что переговоры с Европой по Гренландии уже ведутся и по многим вопросам достигнуто согласие.