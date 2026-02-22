Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Премьер Гренландии отказался от идеи Трампа отправить плавучий госпиталь

Ведомости

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен отказался от плавучего госпиталя от президента США Дональда Трампа. Об этом он заявил в Facebook (принадлежит Meta – организация признана экстремистской и запрещена в РФ).

«Мы говорим "нет, спасибо". Идея президента Трампа об отправке в Гренландию американского плавучего госпиталя принята к сведению», – написал он.

Премьер также указал, что в Дании, в отличие от США, есть бесплатное государственное здравоохранение.

Гренландия открыта к диалогу и сотрудничеству, в том числе с США, добавил он. Нильсен призвал «просто поговорить» с гренландцами вместо публикации «случайных возгласов в социальных сетях».

22 февраля Трамп объявил об отправке плавучего госпиталя в Гренландию. Целью миссии называется оказание медицинской помощи местному населению. По его мнению, на острове находятся «больные люди», о которых «никто не заботится».

Трамп заявлял о своих притязаниях на остров в начале своего второго президентского срока. Эта риторика усилилась в начале 2026 г. По версии американского лидера, Гренландии «угрожают» российские и китайские корабли. Позже он отказался от планов силового захвата острова в пользу диалога. 1 февраля Трамп заявил, что переговоры с Европой по Гренландии уже ведутся и по многим вопросам достигнуто согласие.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её