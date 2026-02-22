Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп направил в Гренландию плавучий госпиталь

Ведомости

Президент США Дональд Трамп объявил об отправке плавучего госпиталя в Гренландию. Соответствующее сообщение он разместил в своей соцсети Truth Social.

По словам американского лидера, судно уже направляется к острову. Целью миссии называется оказание медицинской помощи местному населению.

«Вместе с фантастическим губернатором Луизианы Джеффом Ландри, мы собираемся отправить замечательный госпитальный корабль в Гренландию, чтобы заботиться о многих людях, которые больны и о которых там никто не заботится. Он уже в пути!» – написал Трамп.

Интерес администрации Трампа к Гренландии, проявившийся в начале его второго срока, резко усилился к 2026 г. Официальным поводом была названа необходимость защиты острова от «российской и китайской угрозы» с моря. 1 февраля Трамп сообщил, что переговоры с Европой по Гренландии уже идут. Госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции после переговоров с премьером Словакии Робертом Фицо назвал ход переговоров по вопросу контроля США над Гренландией оптимистичным. 

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь