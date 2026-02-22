Трамп направил в Гренландию плавучий госпиталь
Президент США Дональд Трамп объявил об отправке плавучего госпиталя в Гренландию. Соответствующее сообщение он разместил в своей соцсети Truth Social.
По словам американского лидера, судно уже направляется к острову. Целью миссии называется оказание медицинской помощи местному населению.
«Вместе с фантастическим губернатором Луизианы Джеффом Ландри, мы собираемся отправить замечательный госпитальный корабль в Гренландию, чтобы заботиться о многих людях, которые больны и о которых там никто не заботится. Он уже в пути!» – написал Трамп.
Интерес администрации Трампа к Гренландии, проявившийся в начале его второго срока, резко усилился к 2026 г. Официальным поводом была названа необходимость защиты острова от «российской и китайской угрозы» с моря. 1 февраля Трамп сообщил, что переговоры с Европой по Гренландии уже идут. Госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции после переговоров с премьером Словакии Робертом Фицо назвал ход переговоров по вопросу контроля США над Гренландией оптимистичным.