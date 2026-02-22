Трамп направил в Гренландию плавучий госпиталь

Интерес администрации Трампа к Гренландии, проявившийся в начале его второго срока, резко усилился к 2026 г. Официальным поводом была названа необходимость защиты острова от «российской и китайской угрозы» с моря. 1 февраля Трамп сообщил, что переговоры с Европой по Гренландии уже идут. Госсекретарь США Марко Рубио на пресс-конференции после переговоров с премьером Словакии Робертом Фицо назвал ход переговоров по вопросу контроля США над Гренландией оптимистичным.