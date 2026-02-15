Рубио: переговоры по Гренландии идут успешно

«Установлен хороший процесс, мы работаем с ними (представителями Дании и Гренландии). У меня очень позитивные и оптимистичные ощущения о том, что мы – на хорошей траектории», – заявил Рубио на пресс-конференции после переговоров с премьером Словакии Робертом Фицо.