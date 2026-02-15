Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Рубио: переговоры по Гренландии идут успешно

Ведомости

Госсекретарь США Марко Рубио назвал ход переговоров по вопросу контроля США над Гренландией оптимистичным. Его слова передает «РИА Новости».

«Установлен хороший процесс, мы работаем с ними (представителями Дании и Гренландии). У меня очень позитивные и оптимистичные ощущения о том, что мы – на хорошей траектории», – заявил Рубио на пресс-конференции после переговоров с премьером Словакии Робертом Фицо.

1 февраля президент США Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами, что переговоры с Европой по Гренландии уже начались, и отметил достижение согласия по широкому кругу вопросов.

Притязания Трампа на Гренландию прозвучали в начале его второго президентского срока и усилились в начале 2026 г. В качестве обоснования американский лидер заявил, что острову якобы угрожают российские и китайские корабли. Однако, как писала The New York Times, американские и европейские официальные лица не видят реальной угрозы для Гренландии со стороны России и Китая.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь