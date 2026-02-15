Рубио: переговоры по Гренландии идут успешно
Госсекретарь США Марко Рубио назвал ход переговоров по вопросу контроля США над Гренландией оптимистичным. Его слова передает «РИА Новости».
«Установлен хороший процесс, мы работаем с ними (представителями Дании и Гренландии). У меня очень позитивные и оптимистичные ощущения о том, что мы – на хорошей траектории», – заявил Рубио на пресс-конференции после переговоров с премьером Словакии Робертом Фицо.
1 февраля президент США Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами, что переговоры с Европой по Гренландии уже начались, и отметил достижение согласия по широкому кругу вопросов.
Притязания Трампа на Гренландию прозвучали в начале его второго президентского срока и усилились в начале 2026 г. В качестве обоснования американский лидер заявил, что острову якобы угрожают российские и китайские корабли. Однако, как писала The New York Times, американские и европейские официальные лица не видят реальной угрозы для Гренландии со стороны России и Китая.