Проникший в поместье Трампа направил дробовик на силовиков
Силовики убили мужчину, проникшего на территорию поместья президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, после того, как он нацелился на них с оружием. Об этом рассказал шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу.
«Они встретили белого мужчину, который нес канистру для топлива и дробовик. Ему было сказано бросить эти два предмета, он положил канистру и при этом поднял дробовик для стрельбы», – сказал он (цитата по ТАСС)
Тогда сотрудник управления шерифа и два агента Секретной службы открыли огонь и убили мужчину.
В ночь на 22 февраля сотрудники Секретной службы США и офиса шерифа округа Палм-Бич ликвидировали мужчину при попытке проникновения в охраняемый периметр резиденции Трампа во Флориде. Мужчина около 20 лет был замечен с дробовиком и канистрой с топливом. Его личность не разглашается до уведомления родственников.
Агенты Секретной службы, причастные к стрельбе, в соответствии с внутренними правилами отстранены от исполнения обязанностей на время проверки.