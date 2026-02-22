Газета
Главная / Политика /

Проникший в поместье Трампа направил дробовик на силовиков

Ведомости

Силовики убили мужчину, проникшего на территорию поместья президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго, после того, как он нацелился на них с оружием. Об этом рассказал шериф округа Палм-Бич Рик Брэдшоу.

«Они встретили белого мужчину, который нес канистру для топлива и дробовик. Ему было сказано бросить эти два предмета, он положил канистру и при этом поднял дробовик для стрельбы», – сказал он (цитата по ТАСС)

Тогда сотрудник управления шерифа и два агента Секретной службы открыли огонь и убили мужчину.

В ночь на 22 февраля сотрудники Секретной службы США и офиса шерифа округа Палм-Бич ликвидировали мужчину при попытке проникновения в охраняемый периметр резиденции Трампа во Флориде. Мужчина около 20 лет был замечен с дробовиком и канистрой с топливом. Его личность не разглашается до уведомления родственников.

Агенты Секретной службы, причастные к стрельбе, в соответствии с внутренними правилами отстранены от исполнения обязанностей на время проверки.

