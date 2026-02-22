Захарова: Россия поддерживает Кубу и Иран вопреки критике Запада

«Мы проводим нашу политику, мы оказываем поддержку нашим друзьям, нашим союзникам – такую, без которой я не уверена, что они могли бы сохранить и свою государственность», – заявила дипломат. Она отметила, что смешно слышать утверждения, будто Россия бросает союзников, напомнив о масштабной помощи Кубе, Сирии, Венесуэле, в том числе во время пандемии COVID-19 и после разрушительных землетрясений.