Захарова: Россия поддерживает Кубу и Иран вопреки критике Запада
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжает оказывать поддержку своим союзникам, включая Кубу и Иран, несмотря на критику западных стран. В интервью ТАСС она подчеркнула, что Москва предоставляет такую помощь, без которой эти государства могли бы столкнуться с угрозой суверенитету и колоссальным ударом по населению из-за блокад, санкций и диверсий.
«Мы проводим нашу политику, мы оказываем поддержку нашим друзьям, нашим союзникам – такую, без которой я не уверена, что они могли бы сохранить и свою государственность», – заявила дипломат. Она отметила, что смешно слышать утверждения, будто Россия бросает союзников, напомнив о масштабной помощи Кубе, Сирии, Венесуэле, в том числе во время пандемии COVID-19 и после разрушительных землетрясений.
Захарова также обратила внимание на избирательность Запада: западные страны сопереживали Турции после землетрясения, но не заметили не менее разрушительных последствий в Сирии и не ослабили санкционное давление, тогда как Россия пришла на помощь сирийскому народу. Она добавила, что в отношении Ирана поддержка реализуется через договорную базу и практическую дипломатию.