Авиакомпании вывезли всех российских туристов с Кубы

Россиян вывозили авиакомпании «Россия» и Nordwind. Оба перевозчика в ходе девяти рейсов на маршрутах из аэропортов Варадеро, Гавана, Кайо-Коко и Ольгин в Москву перевезли почти 4300 пассажиров.