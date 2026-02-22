Газета
Главная / Политика /

Авиакомпании вывезли всех российских туристов с Кубы

Остров столкнулся с топливным кризисом, что привело к сложностям при заправке самолетов
Ведомости

Авиакомпании завершили вывоз российских туристов с Кубы. Об этом заявил Минтранс РФ в Telegram.

Последний самолет из Варадеро приземлился вечером 22 февраля в «Шереметьево».

Россиян вывозили авиакомпании «Россия» и Nordwind. Оба перевозчика в ходе девяти рейсов на маршрутах из аэропортов Варадеро, Гавана, Кайо-Коко и Ольгин в Москву перевезли почти 4300 пассажиров.

Путин принял в Кремле главу МИД Кубы Паррилью

Политика / Международные отношения

Полетная программа на остров приостановлена из-за проблем с заправкой топливом самолетов. На фоне этого туроператоры начали приостановку продажи туров на Кубу.

Куба столкнулась с топливным кризисом на фоне остановки поставок нефти из-за действий США. 29 января президент Дональд Трамп подписал указ об «ответе на угрозы США, которые представляет правительство Кубы». Крупнейший экспортер нефти в страну, Мексика, прекратила поставки.

12 февраля пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия поддерживает контакты с кубинским властями и рассматривает варианты оказания им помощи, в том числе возможность новых поставок нефти.

Читайте также:Песков: РФ последовательно выступает против топливной блокады Кубы
