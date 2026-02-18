Песков: РФ последовательно выступает против топливной блокады Кубы
Россия последовательно выступает против топливной блокады Кубы и намерена продолжать развитие двусторонних отношений. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
«Россия последовательно выступает против блокады острова, как и многие страны в мире», – подчеркнул представитель Кремля.
Отвечая на вопрос о возможной помощи Кубе с поставками топлива и о том, может ли это повлиять на отношения с США на фоне текущих переговоров, Песков отметил, что не считает эти темы взаимосвязанными. По его словам, Россия дорожит отношениями с Кубой и намерена и дальше развивать их. «Конечно же, во время тяжелых времен оказывая соответствующую помощь нашим друзьям», – сказал он.
Дефицит топлива на Кубе связан с энергетической блокадой острова со стороны США. 29 января американский президент Дональд Трамп подписал указ об «ответе на угрозы США, которые представляет правительство Кубы». Документ предусматривает введение торговых пошлин в отношении стран, поставляющих нефть на остров напрямую или косвенно. Эти меры, как отмечалось, подействовали на активных энергопартнеров Кубы.
12 февраля МИД РФ рекомендовал россиянам учитывать возможные риски при планировании поездок на Кубу. По словам официального представителя ведомства Марии Захаровой, в условиях предпринятых США мер по ограничению поставок энергоносителей, включая авиационное топливо, «возникла очень тяжелая ситуация с выполнением рейсов на остров отечественных авиакомпаний «Россия» и Nordwind. Также сообщалось о приостановке туроператорами продажи туров на Кубу на фоне временного прекращения полетной программы.