Песков: РФ последовательно выступает против топливной блокады Кубы

Отвечая на вопрос о возможной помощи Кубе с поставками топлива и о том, может ли это повлиять на отношения с США на фоне текущих переговоров, Песков отметил, что не считает эти темы взаимосвязанными. По его словам, Россия дорожит отношениями с Кубой и намерена и дальше развивать их. «Конечно же, во время тяжелых времен оказывая соответствующую помощь нашим друзьям», – сказал он.