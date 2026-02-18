Путин принял в Кремле главу МИД Кубы Паррилью

Глава кубинского МИДа особо выделил российскую поддержку перед лицом ужесточения энергетической блокады, которая создает тяжелые условия для экономики и населения Кубы. «Я прибыл в Москву, где очень холодно и сильные снегопады, но я ощутил очень теплую дружбу», — добавил он.