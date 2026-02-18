Путин принял в Кремле главу МИД Кубы Паррилью
Президент России Владимир Путин провел встречу с министром иностранных дел Республики Куба Бруно Родригесом Паррильей, который прибыл в Москву в качестве спецпосланника кубинского руководства. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
В ходе беседы Путин подчеркнул особый исторический характер отношений двух стран и неизменную поддержку Москвой борьбы кубинского народа за независимость и право развиваться по собственному пути.
«Знаем, как сложно все эти годы, все эти десятилетия приходилось кубинскому народу в борьбе за свое право жить по своим собственным правилам и защищать свои национальные интересы», — заявил российский лидер.
Он также упомянул о новых санкциях США против Кубы, назвав их неприемлемыми. Путин добавил, что в этом году Россия и Куба вместе будут отмечать 100-летие Фиделя Кастро.
В ответном слове Паррилья передал приветствие от генерала Рауля Кастро и президента Мигеля Диас-Канеля, поблагодарив за «неизменную солидарность» России. Он отметил, что отношения между странами закалены временем и взаимной поддержкой, особенно в трудные моменты.
Глава кубинского МИДа особо выделил российскую поддержку перед лицом ужесточения энергетической блокады, которая создает тяжелые условия для экономики и населения Кубы. «Я прибыл в Москву, где очень холодно и сильные снегопады, но я ощутил очень теплую дружбу», — добавил он.
29 января американский президент Дональд Трамп подписал указ об «ответе на угрозы США, которые представляет правительство Кубы». Документ предусматривает введение торговых пошлин в отношении стран, поставляющих нефть на остров напрямую или косвенно.