РФ на переговорах с Кубой осудила блокаду острова США

Россия осудила незаконные Вашингтона, направленные против Гаваны. Москва выразила протест против экономического и силового давления США на Кубу и ее граждан. В ходе переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и специального представителя президента Кубы, министра иностранных дел Бруно Родригесом Паррильей особое внимание было уделено недопустимости введения ограничений в сфере энергетики против страны. Об этом сообщило российское ведомство.