РФ на переговорах с Кубой осудила блокаду острова США
Россия осудила незаконные Вашингтона, направленные против Гаваны. Москва выразила протест против экономического и силового давления США на Кубу и ее граждан. В ходе переговоров главы МИД РФ Сергея Лаврова и специального представителя президента Кубы, министра иностранных дел Бруно Родригесом Паррильей особое внимание было уделено недопустимости введения ограничений в сфере энергетики против страны. Об этом сообщило российское ведомство.
Встреча министров прошла в дружественной и доверительной атмосфере, говорится в сообщении. Главы внешнеполитических ведомств обеих стран подтвердили намерение продолжать укреплять союзнические отношения и стратегическое партнерство по всем направлениям.
Россия подтвердила свою поддержку Гаваны в ее требовании о немедленном прекращении американской торгово-экономической и финансовой блокады, а также об исключении Кубы из списка государств — «спонсоров» терроризма, составленного Госдепартаментом США.
29 января американский президент Дональд Трамп подписал указ об «ответе на угрозы США, которые представляет правительство Кубы». Документ предусматривает введение торговых пошлин в отношении стран, поставляющих нефть на остров напрямую или косвенно. Эти меры, как отмечалось, подействовали на активных энергопартнеров Кубы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 18 февраля также заявил, что Россия последовательно выступает против топливной блокады Кубы и намерена продолжать развитие двусторонних отношений.