Трамп пожаловался на слишком частые победы США

Ведомости

Президент США Дональд Трамп пожаловался, что Соединенные Штаты слишком часто побеждают.

«Мы слишком часто побеждаем, это просто несправедливо!» – написал он в Truth Social. Другим постом он отметил, что на зимних Олимпийских играх – 2026 у сборной США наибольшее количество когда-либо завоеванных золотых медалей за всю их историю.

США заняли второе место в зачете Олимпиады-2026 в Италии. Всего у сборной Соединенных Штатов 33 награды: 12 золотых, 12 серебряных, 9 бронзовых медалей. Зимняя Олимпиада в Милане завершилась 22 февраля.

