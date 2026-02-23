Трамп пожаловался на слишком частые победы США
Президент США Дональд Трамп пожаловался, что Соединенные Штаты слишком часто побеждают.
«Мы слишком часто побеждаем, это просто несправедливо!» – написал он в Truth Social. Другим постом он отметил, что на зимних Олимпийских играх – 2026 у сборной США наибольшее количество когда-либо завоеванных золотых медалей за всю их историю.
США заняли второе место в зачете Олимпиады-2026 в Италии. Всего у сборной Соединенных Штатов 33 награды: 12 золотых, 12 серебряных, 9 бронзовых медалей. Зимняя Олимпиада в Милане завершилась 22 февраля.