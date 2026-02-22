Олимпийские и смешные: главные странности зимних Игр-2026

Это уже второй случай на текущей Олимпиаде, когда Сигель добирается до финиша спиной вперед, тем самым поставив своеобразный рекорд. Правда, в первый раз он сделал это намеренно. За шесть дней до одиночных заездов Сигель решил рискнуть и эффектно завершить гонку. На дистанции 2000 м итальянская команда лидировала. У самой финишной черты Сигель развернулся лицом к преследовавшим его канадцам и бельгийцам и торжествующе поднял обе руки. Падение могло обернуться конфузом для всей сборной. И хотя катастрофы удалось избежать, спортсмена тут же обвинили в высокомерии.