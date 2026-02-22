Олимпийские и смешные: главные странности зимних Игр-2026

Олимпийские и смешные: главные странности зимних Игр-2026Не все новости из Италии носят спортивный характер
Олимпийские игры в Италии оказались богаты не только на спортивные сенсации, но и на необычные инциденты. Здесь конькобежцы финишируют задом, тренеры меняют форму, лыжники уходят в лес, медали разваливаются, а презервативов на всех не хватает.
Хрупкая слава
Медали этой Олимпиады стали самыми дорогими в истории – из-за рекордных цен на драгоценные металлы. Даже если сдать их на металлолом, то за золото можно выручить около $2400, за серебро – $1400, а вот за бронзу – всего $5,6. Для сравнения: себестоимость золотой медали на Играх-2024 в Париже составляла $950, а в 2012 г. в Лондоне – $708.
Итальянские медали выделяются не только ценой, но и экологичностью: монетный двор страны изготовил их из производственных отходов, используя печи на возобновляемой энергии.
При этом награды могут войти в историю и как самые хрупкие. Шведская лыжница Эбба Андерссон заработала в Италии свое первое индивидуальное олимпийское серебро – прежде спортсменка получала награды лишь в командных зачетах. Однако радость оказалась недолгой: при резком движении медаль сорвалась с ленты, упала и раскололась. «Я пыталась ее склеить, но одна из трех частей куда-то улетела и так и осталась где-то на улице», – рассказывала лыжница в интервью телеканалу SVT.
Немецкий биатлонист Юстус Штрелов принялся на радостях от победы прыгать на месте вместе с товарищами по команде – и его бронза оторвалась и упала. Партнеры по сборной не растерялись и сразу же схватились за собственные медали, чтобы уберечь их от повреждений.
Американская горнолыжница Бризи Джонсон тоже не сдержала эмоций во время награждения, начав радостно подпрыгивать. Позднее она показывала журналистам: «Вот медаль. А вот лента. А вот маленький кусочек, с помощью которого медаль должна крепиться к ленте – и да, он отвалился». Такая же история произошла с золотом американской фигуристки Алисы Лю.
Организаторы пообещали выдать новые медали вместо сломавшихся. Впрочем, подобные проблемы на Олимпиаде – не редкость. Например, в 2024 г. более 200 спортсменов попросили заменить им награды после Игр во Франции – главным образом из-за появившихся на них пятен. Чаще всего жаловались бронзовые призеры.
А девушки – потом!
Прыгуны с трамплина, как выяснилось, могли прибегать к необычному методу улучшения результатов – инъекциям гиалуроновой кислоты в область половых органов. И дело тут вовсе не в желании произвести впечатление на девушек: цель, согласно расследованию немецкого таблоида Bild (публикация вышла в январе, еще до открытия Олимпиады), – добиться преимущества в состязаниях. Секрет кроется в костюме спортсмена, который буквально помогает ему «летать».
Перед стартом участники проходят 3D-сканирование тела – на его основе рассчитывают точные размеры экипировки, чтобы она облегала фигуру максимально плотно. В течение всех состязаний за атлетами тщательно следят: любые изменения размера или свойств ткани костюма недопустимы.
На чемпионате мира – 2025 норвежскую сборную дисквалифицировали: спортсмены вшили в паховую область армированную нить – ткань стала более жесткой, аэродинамика улучшилась, что, как решили судьи, обеспечило команде золото.
Свободно сидящий костюм тоже улучшает аэродинамику. По данным журнала Frontiers, увеличение окружности костюма на 2,8 см сверх необходимого позволяет спортсмену пролететь на 5,8 м дальше. Теоретически инъекции могут дать похожий эффект: увеличенный орган позволяет сделать внутренний шов комбинезона длиннее. Когда эффект от кислоты пропадет, в этой зоне появится необходимая свободная ткань – что-то вроде «перепонки» белки-летяги.
Публикация Bild вызвала широкий резонанс, однако на данный момент доказательств применения гиалуроновой кислоты не нашлось.
Дело семейное
Впервые в истории на Олимпиаде выступили мать и сын. 46-летняя Сара Шлепер до 2010 г. четырежды выходила на лыжню за США. Затем вместе с мужем-мексиканцем перебралась на его родину и на Играх-2018 впервые представляла сборную Мексики. В этом году не только она боролась за награды, но и ее 18-летний сын Хахиола.
В супергиганте мать заняла 26-е место, а в гигантском слаломе ее дисквалифицировали: высота лыжных креплений превысила максимально допустимую норму.
Сын показал 53-й результат в гигантском слаломе, а в обычном и вовсе не смог добраться до финиша.
Впрочем, Сара Шлепер поставила еще один рекорд: она стала первой горнолыжницей, принявшей участие в семи зимних Олимпиадах. Абсолютный же рекорд по количеству выступлений на зимних Играх принадлежит японскому прыгуну с трамплина Нориаки Касаю, который выходил на старт на восьми Олимпиадах с 1992 по 2018 г.
Тренер-хамелеон
Французский хореограф Бенуа Ришо стал одной из звезд нынешней Олимпиады – все благодаря стремительным переодеваниям. Он поставил программы для 12 одиночных фигуристов, трех пар и одного танцевального дуэта – всего для сборных 13 стран. После каждого выступления Ришо встречал своих подопечных в форменной куртке соответствующей страны – от Японии и Грузии до США и Германии. Учитывая, что ему нужно было еще и успеть посмотреть номера спортсменов, менять образ приходилось буквально на ходу.
38-летний Ришо – один из самых востребованных постановщиков в фигурном катании. Многие годы он не раз занимал призовые места и даже становился чемпионом Франции среди юниров. Однако в 21 год спорт ему опостылел, он забросил коньки и пять лет работал в баре в Авиньоне. Попутно Ришо искал себя: писал электронную музыку, учился на актера, а в конце концов решил попробовать силы в хореографии.
Олимпиада и наказание
Олимпиада в Италии неожиданно помогла задержать преступника, который 16 лет находился в розыске.
Еще в 2010 г. суд выдал ордер на арест гражданина Словакии (его имя не разглашается) по обвинению в серии краж, но тот успел покинуть страну. Прошли годы, мужчине исполнилось 44 года, и он, видимо, решил, что о нем забыли. Словак отправился в Италию ради матча родной хоккейной команды с Финляндией.
При регистрации в хостеле в полицию ушло автоматическое уведомление. Мужчину незамедлительно арестовали, и теперь ему предстоит провести в заключении 11 месяцев и 7 дней. На игру он так и не попал, а жаль: Словакия обыграла Финляндию со счетом 4:1.
Тем временем сборную Израиля по бобслею обокрали прямо во время Игр. У спортсменов пропали паспорта и вещи на сумму около $3000. В итоге атлеты объявили сбор пожертвований. Средства нужны не только на восстановление утраченного, но и на погашение кредитов, взятых на подготовку к Олимпиаде и поездку на нее. Уже собрана большая часть из необходимых $100 000.
Через судимость к медали
Пока одних воров ловят, другие получают награды. Французская биатлонистка Жюлья Симон завоевала медаль, будучи осужденной за кражу и мошенничество.
В октябре 2025 г. спортсменку осудили за проступок, совершенный еще в 2022-м. Тогда Симон тайно воспользовалась кредитной картой своей подруги по команде Жюстин Бреза-Буше и совершила по ней онлайн-покупки на сумму свыше $2300. В итоге суд в Альбервиле приговорил биатлонистку к трем месяцам условно и назначил штраф в размере 15 000 евро.
Дисциплинарная комиссия Федерации лыжного спорта Франции (FFS) наложила на Симон штраф в 30 000 евро, половина суммы – условно. Средства должны пойти на подготовку молодых биатлонистов. Кроме того, ее отстранили от соревнований на шесть месяцев.
Десятикратная чемпионка мира рисковала не попасть на Олимпиаду. Однако, судя по всему, спортивные чиновники решили смягчить последствия: из шести месяцев дисквалификации пять были назначены условно. В итоге Симон пропустила Кубок мира в Швеции в ноябре, но смогла выступить на Играх-2026, завоевав сразу два «золота».
Копирайт фигурного катания
Авторские права превратились в серьезную проблему для многих фигуристов. Россиянин Петр Гуменник, выступивший на Олимпиаде под нейтральным флагом, лишился музыкального сопровождения для короткой программы всего за неделю до проката: правообладатели запретили использовать саундтрек из драмы «Парфюмер: история одного убийцы». Не удалось согласовать и запасной вариант – музыку из научно-фантастического фильма «Дюна».
Еще одним возможным решением стал бы танец под песню Sonne группы Rammstein. Менеджер коллектива откликнулся на запрос Гуменника, но собрать согласие всех музыкантов за оставшееся время не успели. В итоге фигурист выступил под Waltz 1805 Эдгара Акобяна из фильма «Онегин» и занял шестое место.
Ситуация, с которой столкнулся Гуменник, – не уникальна. Испанский фигурист Томас-Льоренс Гуарино Сабате за несколько дней до выступления узнал, что не может кататься под заявленную музыку. Он планировал выйти на лед в образе миньона из мультфильма «Гадкий я», а трек включал голоса анимационных персонажей. Эта история разошлась по соцсетям и привлекла внимание ведущих СМИ. В результате студия Universal Pictures все-таки дала «добро» на использование своей интеллектуальной собственности. Сабате занял 25-е место.
Бельгийская фигуристка Луна Хендрикс не успела согласовать песню Селин Дион Ashes (2018), поэтому выбрала другой хит исполнительницы – I Surrender (2002). Чтобы использовать последнюю песню, не нужны индивидуальные согласования: ее можно приобрести в каталоге платформы ClicknClear за 50 евро для некоммерческого применения, в том числе на спортивных мероприятиях.
Канадцам Деанне Стеллато-Дудек и Максиму Дешаму не удалось станцевать под кавер In the Air Фила Коллинза. Нынешний правообладатель запросил за нее $50 000 – сумма оказалась не по карману спортсменам.
Канадская фигуристка Мэдлин Скизас тоже жаловалась, что Disney запросил у нее «непомерную сумму» за трек из «Короля льва», однако в итоге сторонам удалось найти компромисс. А вот танцоры Мари-Жад Лорье и Ромен Ле Гак так и не получили разрешение на использование музыки от наследников Принса.
Сложности с музыкальным сопровождение у фигуристов начались после Олимпиады-2022 в Пекине. Тогда американская группа Heavy Young Heathens подала в суд на американскую пару Алекса Книрим и Брэндон Фрейзер, телеканал NBC и Федерацию фигурного катания США за незаконное использование песни House of the Rising Sun. Дело уладили в досудебном порядке – по данным The Guardian, за внушительные $1,4 млн.
Чешские танцоры Катержина Мразкова и Даниэль Мразек решили не биться за нужную им музыку, а воспользоваться нововведением. В прошлом году Международный союз конькобежцев ISU разрешил использовать мелодии, созданные искусственным интеллектом. Пара стала первой, кто выступил под творение ИИ на Олимпиаде. Первая часть их программы звучала под оригинальную композицию AC/DC, а вторая – под имитацию в стиле Bon Jovi, сгенерированную нейросетью.
Норвежские эмоции
Норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейдат убедился на собственном опыте: даже олимпийская медаль не способна загладить вину перед обиженной женщиной. После вручения бронзовой награды 28-летний спортсмен неожиданно признался в прямом эфире в измене своей девушке. «Шесть месяцев назад я встретил любовь всей своей жизни <…>, а три месяца назад совершил самую большую ошибку и изменил ей», – сказал он. Спортсмен просил о прощении, но безуспешно. Уже на следующий день таблоид VG разыскал девушку и опубликовал ее реакцию: «Трудно простить. Даже после признания в любви на глазах у всего мира».
Не сдержал эмоций и норвежский горнолыжник Атле Ли Макграт. Во время второй попытки в слаломе он зацепил ворота и лишился шанса на золото. 25-летний атлет отбросил палки, снял лыжи, ушел с трассы в сторону леса и там лег в сугроб. Как он позже объяснил, в день открытия Олимпиады у него умер дедушка. Макграт поклялся выиграть в память о нем – и осознав, что не сможет сдержать обещание, захотел побыть один. Однако уединение длилось недолго: спустя несколько минут к лыжнику подбежали фотографы, а следом подошли врач и полицейский.
Чемпионами не рождаются
Перед Днем святого Валентина в Олимпийской деревне неожиданно закончились бесплатные презервативы для спортсменов. На 3000 участников закупили 10 000 изделий, которые расхватали всего за три дня. Для сравнения: в Сочи-2014 на примерно такое же число олимпийцев выделили 100 000 контрацептивов – в среднем по два на каждый день Игр. В Париже-2024 организаторы предусмотрели уже 300 000 штук.
Абсолютный рекорд установила Олимпиада в Рио-де-Жанейро в 2016 г.: там закупили 350 000 обычных презервативов и дополнительно 100 000 женских. Дело в том, что в стране бушевал вирус Зика. Как правило, он переносится москитами, но есть опасность заразиться и половым путем.
Не только итальянцы пытались сэкономить. Нехватка контрацептивов случалась и на других Играх. Например, в Сиднее-2000 изначально закупили 70 000 презервативов, но их тоже не хватило и пришлось дозаказывать еще 20 000. Традиция берет начало в 1988 г.: тогда акцию провели впервые, чтобы привлечь внимание к проблеме ВИЧ.
Задний ход
Среди самых ярких моментов шорт-трека – эффектный финиш. Итальянский конькобежец Пьетро Сигель завершил забег задом наперед, а казахстанец Абзал Ажгалиев в последний момент вырвал победу, хотя до этого безнадежно отставал.
На дистанции 500 м перед самым финишем произошла массовая заминка. Идущий третьим латвиец Рейнис Берзиньш потерял равновесие, уронил идущего вторым турка Фуркана Акара и задел лидера, итальянца. Сигель еле устоял на ногах, да и только благодаря тому, что развернулся спиной перед. Ажгалиев же объехал упавших и даже обогнал Сигеля, потерявшего скорость в поисках равновесия. В последний момент казахстанец выдвинул ногу вперед и его конек первым коснулся финиша.
Это уже второй случай на текущей Олимпиаде, когда Сигель добирается до финиша спиной вперед, тем самым поставив своеобразный рекорд. Правда, в первый раз он сделал это намеренно. За шесть дней до одиночных заездов Сигель решил рискнуть и эффектно завершить гонку. На дистанции 2000 м итальянская команда лидировала. У самой финишной черты Сигель развернулся лицом к преследовавшим его канадцам и бельгийцам и торжествующе поднял обе руки. Падение могло обернуться конфузом для всей сборной. И хотя катастрофы удалось избежать, спортсмена тут же обвинили в высокомерии.
Ажгалиеву на этот раз удача изменила. В четвертьфинале он держался на второй позиции, но на финише потерял равновесие и опустился на последнее место.
Однако падение – не помеха на пути к чемпионству, доказала нидерландка Ютта Лирдам. В конце декабря во время отбора на Олимпиаду в нидерландском Херенвене она потеряла равновесие, врезалась в борт и от натяжения костюм порвался на ягодицах, оголив их. В интернете завирусилось видео с нарезкой этого и других ее падений. Но в Италии она взяла золото в забеге на 1000 м, при этом установив новый олимпийский рекорд.
Не тот колор
На хоккейной арене «Санта-Джулия» пришлось перекрасить борта: их бирюзовый оттенок оказался значительно темнее, чем привыкли игроки НХЛ, которые приняли участие в нынешней Олимпиаде.
Считается, что вратарь американской сборной Джереми Свейман из-за этого пропустил бросок от красной линии в матче против Дании: темная шайба слилась с темным бортом. Сам голкипер отшутился, заявив, что он дальтоник, поэтому для него цвет не имеет значения. Однако команды еще задолго до этого эпизода просили перекрасить борта: нарекания возникли еще во время тренировок.