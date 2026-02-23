Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Путин вручает госнаграды в Кремле

Ведомости

Президент России Владимир Путин начал вручение государственных наград в честь Дня защитника Отечестве в Кремле. Об этом сообщает «РИА Новости».

Награды будут вручаться военнослужащим, удостоенным звания Героя России и ордена Мужества. Мероприятие проходит в представительском кабинете главы государства.

Девять военнослужащих получат медали «Золотая Звезда». Среди них – генерал-лейтенант Арутюн Дарбинян, заместитель командующего войсками Центрального военного округа. Также награды удостоены Вячеслав Веденин, командир 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа, и Инал Гериев, командир штурмового отряда 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа. Медали вручат и Сергею Каримову, командиру взвода разведбатальона 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии Южного военного округа.

Высшей государственной награды удостоены Евгений Ковылин, командир 68-го армейского корпуса Восточного военного округа; Михаил Король, командир противотанковой артиллерийской батареи 4-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа; Владимир Силенко, командир роты мотострелкового батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии Южного военного округа; Александр Фабричнов, командир 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа; Василь Ямалетдинов, командир роты мотострелкового батальона 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа.

Кроме того, орденами Мужества будут награждены два военнослужащих: командир 2-го батальона 900-го полка оперативного назначения 116-й отдельной бригады особого назначения Южного округа войск Нацгвардии Николай Нетесов и командир 901-го полка оперативного назначения той же бригады Александр Рукосуев.

23 февраля Путин также поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Он отметил, что эта дата является одной из самых значимых в России.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её