Путин вручает госнаграды в Кремле
Президент России Владимир Путин начал вручение государственных наград в честь Дня защитника Отечестве в Кремле. Об этом сообщает «РИА Новости».
Награды будут вручаться военнослужащим, удостоенным звания Героя России и ордена Мужества. Мероприятие проходит в представительском кабинете главы государства.
Девять военнослужащих получат медали «Золотая Звезда». Среди них – генерал-лейтенант Арутюн Дарбинян, заместитель командующего войсками Центрального военного округа. Также награды удостоены Вячеслав Веденин, командир 127-й мотострелковой дивизии Восточного военного округа, и Инал Гериев, командир штурмового отряда 57-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа. Медали вручат и Сергею Каримову, командиру взвода разведбатальона 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии Южного военного округа.
Высшей государственной награды удостоены Евгений Ковылин, командир 68-го армейского корпуса Восточного военного округа; Михаил Король, командир противотанковой артиллерийской батареи 4-й отдельной мотострелковой бригады 3-й общевойсковой армии Южного военного округа; Владимир Силенко, командир роты мотострелкового батальона 5-й отдельной мотострелковой бригады 51-й общевойсковой армии Южного военного округа; Александр Фабричнов, командир 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа; Василь Ямалетдинов, командир роты мотострелкового батальона 60-й отдельной мотострелковой бригады 5-й общевойсковой армии Восточного военного округа.
Кроме того, орденами Мужества будут награждены два военнослужащих: командир 2-го батальона 900-го полка оперативного назначения 116-й отдельной бригады особого назначения Южного округа войск Нацгвардии Николай Нетесов и командир 901-го полка оперативного назначения той же бригады Александр Рукосуев.
23 февраля Путин также поздравил россиян с Днем защитника Отечества. Он отметил, что эта дата является одной из самых значимых в России.