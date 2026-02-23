Путин: Россия сражается за свою правду и справедливость
Россия сражается за свою правду и справедливость, а также будущее и независимость, заявил президент РФ Владимир Путин во время вручения госнаград в Кремле в честь Дня защитника Отечества. Его слова передает ТАСС.
23 февраля Путин поздравил россиян с праздником. Он отметил, что эта дата является одной из самых значимых в России.
В поздравлении он заявил, что в России продолжится укрепление армии и флота «с учетом развития международной ситуации, на основе боевого опыта», полученного в ходе спецоперации. В стране будут наращиваться темпы разработки перспективных систем для Вооруженных сил.