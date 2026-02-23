Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Российские военные нанесли удар по энергетической инфраструктуре ВСУ

Ведомости

Вооруженные силы (ВС) России атаковали объекты транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры, используемые в интересах украинской армии, а также пункты временного размещения иностранных наемников в 148 районах. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Для удара российские военные применяли оперативно-тактическую авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию.

Системы противовоздушной обороны (ПВО) 21 февраля ликвидировали 172 украинских беспилотника самолетного типа, управляемую авиационную бомбу, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и пять крылатых ракет большой дальности «Фламинго».

На фоне попыток ударов Росавиация объявляла о введении временных ограничений на работу аэропортов Ижевска, Оренбурга, Самары («Курумоч»), Перми («Большое Савино»), Чебоксар, Волгограда, Саратова («Гагарин»), Казани и Нижнекамска.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте