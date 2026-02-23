Российские военные нанесли удар по энергетической инфраструктуре ВСУ
Вооруженные силы (ВС) России атаковали объекты транспортной, энергетической и топливной инфраструктуры, используемые в интересах украинской армии, а также пункты временного размещения иностранных наемников в 148 районах. Об этом сообщает Минобороны РФ.
Для удара российские военные применяли оперативно-тактическую авиацию, беспилотники, ракетные войска и артиллерию.
Системы противовоздушной обороны (ПВО) 21 февраля ликвидировали 172 украинских беспилотника самолетного типа, управляемую авиационную бомбу, семь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS американского производства и пять крылатых ракет большой дальности «Фламинго».
На фоне попыток ударов Росавиация объявляла о введении временных ограничений на работу аэропортов Ижевска, Оренбурга, Самары («Курумоч»), Перми («Большое Савино»), Чебоксар, Волгограда, Саратова («Гагарин»), Казани и Нижнекамска.