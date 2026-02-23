Путин поблагодарил военнослужащих спецоперации за верность присяге

Путин поблагодарил военнослужащих спецоперации за верность присягеПрезидент вручил госнаграды Героям России в Кремле
Президент России Владимир Путин во время вручения госнаград в честь Дня защитника Отечества поблагодарил героев спецоперации за верность присяге. Его слова передают «РИА Новости».
«Благодарю вас, уважаемые товарищи, за проявленную отвагу, за верность присяге, заветам многих поколений наших предков, наших дорогих ветеранов, всех, кто в разные годы сражался и защищал нашу великую Россию – тысячелетнюю страну», – сказал он.
Путин также поднял бокал шампанского вместе с военными в честь Дня защитника Отечества.
23 февраля президент провел вручение государственных наград Героям России, служившим в зоне спецоперации на Украине.
Кроме того, он поздравил россиян с праздником защитника Отечества. Он отметил, что эта дата является одной из самых значимых в России.