Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщается на сайте Кремля. Он почтил память погибших воинов минутой молчания.

Цветы также возложили министр обороны Андрей Белоусов, военнослужащие Минобороны и Национальной гвардии. Церемония возложения завершилась торжественным маршем роты почетного караула и оркестра.

23 февраля президент провел вручение государственных наград Героям России, служившим в зоне спецоперации на Украине. Во время церемонии он поблагодарил военных за верность присяге.

Кроме того, Путин поздравил россиян с праздником защитника Отечества. Он отметил, что эта дата является одной из самых значимых в России.

