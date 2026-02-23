Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата
Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, сообщается на сайте Кремля. Он почтил память погибших воинов минутой молчания.
Цветы также возложили министр обороны Андрей Белоусов, военнослужащие Минобороны и Национальной гвардии. Церемония возложения завершилась торжественным маршем роты почетного караула и оркестра.
23 февраля президент провел вручение государственных наград Героям России, служившим в зоне спецоперации на Украине. Во время церемонии он поблагодарил военных за верность присяге.
Кроме того, Путин поздравил россиян с праздником защитника Отечества. Он отметил, что эта дата является одной из самых значимых в России.