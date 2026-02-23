Партия Ле Пен выдвинула вотум недоверия французскому правительству
Французская правая партия «Национальное объединение», которую возглавляет Марин Ле Пен, внесла в национальное собрание вотум недоверия правительству из-за несогласия с утвержденной стратегией в сфере энергетики до 2035 г. Об этом сообщается на сайте партии.
Поводом стало опубликование декрета о третьей многолетней программе в области энергетики (PPE3), которая определяет направления энергетической политики страны на ближайшие 10 лет. В партии заявили, что документ был принят без должной законодательной базы, поскольку профильный закон о программировании энергетики не был утвержден парламентом, а соответствующий законопроект ранее отклонили депутаты.
В «Национальном объединении» считают, что правительство пошло на уступки требованиям Еврокомиссии по транспозиции директивов о возобновляемых источниках энергии (RED III), что, по мнению партии, противоречит стратегическим интересам Франции. В заявлении фракции подчеркивается, что принятая программа делает ставку на ускоренное развитие возобновляемых источников энергии и недостаточно поддерживает атомную отрасль.
Кроме того, в партии утверждают, что реализация программы может привести к росту расходов и увеличению нагрузки на государственные финансы, а также к повышению цен на энергию для населения и бизнеса.
Вотум недоверия внесен на основании ст. 49 конституции Франции.
20 февраля президент Франции Эммануэль Макрон подписал закон о государственном бюджете на 2026 г., который был принят с задержкой и в обход парламента.