Сийярто обвинил Киев в проведении антивенгерской политики

12 февраля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в результате атак был поврежден участок «Дружбы», после чего транзит в Венгрию и Словакию приостановили. 21 февраля премьер-министр Венгрии заявил, что может принять решение о прекращении поставок электроэнергии на Украину, если страна не возобновит транзит нефти по «Дружбе».