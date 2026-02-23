Сийярто обвинил Киев в проведении антивенгерской политики
Будапешт не ненавидит Украину, но считает, что Киев на протяжении последних десяти лет проводит антивенгерскую политику. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, передает The Guardian.
По словам главы венгерского МИДа, Украина ведет себя враждебно по отношению к Венгрии. В частности, он поставил под вопрос решение Киева прекратить поставки нефти в Венгрию. Сийярто также упомянул ситуацию с правами венгерского национального меньшинства на территории Украины.
«Украина ведет себя очень враждебно по отношению к Венгрии. Пожалуйста, спросите украинцев, почему они прекратили поставки нефти в Венгрию, почему они ставят под угрозу безопасность энергоснабжения Венгрии, почему они не возвращают права венгерской национальной общине?» – заявил министр.
Он добавил, что Европейская комиссия, по его мнению, ставит интересы Украины выше интересов Венгрии и «ведет себя как украинская комиссия».
Сийярто подчеркнул, что энергетическая безопасность является вопросом национального суверенитета. По его словам, позиция Будапешта не изменится до тех пор, пока Украина не возобновит поставки нефти. Он отметил, что это решение зависит от Киева.
12 февраля министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что в результате атак был поврежден участок «Дружбы», после чего транзит в Венгрию и Словакию приостановили. 21 февраля премьер-министр Венгрии заявил, что может принять решение о прекращении поставок электроэнергии на Украину, если страна не возобновит транзит нефти по «Дружбе».