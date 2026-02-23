Посольство Индии в Иране призвало граждан срочно покинуть страну
Посольство Индии обратилось к своим гражданам с призывом немедленно покинуть Иран любыми доступными способами. Это предупреждение было опубликовано в соцсети Х.
Предупреждение касается всех категорий граждан: студентов, паломников, предпринимателей и туристов. Также дипломатическое представительство порекомендовало индийцам быть особенно внимательными и избегать районов, где проходят протесты и демонстрации.
Предупреждение, вероятно, связано с эскалацией между Тегераном и Вашингтоном. Переговоры между Ираном и США по ядерному вопросу стартовали в Омане 6 февраля. Тогда президент США Дональд Трамп призывал Тегеран заключить «справедливое и равноправное» соглашение, подразумевающее полный отказ от ядерного оружия, и предупредил о направлении американских кораблей в регион.
22 февраля The New York Times писала, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи поручил своему окружению разработать план на случай его убийства. Тегеран сейчас действует исходя из того, что военные удары США неизбежны, даже несмотря на продолжение дипломатического диалога по ядерной программе.