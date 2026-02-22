NYT узнала о поручениях верховного лидера Ирана на случай его гибели

Накануне Axios писало, что один из сценариев Пентагона по Ирану включает убийство Хаменеи. Как отметил при этом неназванный американский чиновник, никто не знает, что выберет президент США Дональд Трамп: «Я думаю, он сам не знает». Администрация Трампа при этом готова рассмотреть предложение Ирана, разрешающее ему «символическое» обогащение урана, если это исключит возможность создания ядерной бомбы.