NYT узнала о поручениях верховного лидера Ирана на случай его гибели
Верховный лидер Ирана Али Хаменеи поручил своему окружению разработать план на случай его убийства. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на шесть высокопоставленных чиновников и членов Корпуса стражей исламской революции (КСИР).
Тегеран сейчас действует исходя из того, что военные удары США неизбежны, даже несмотря на продолжение дипломатического диалога по ядерной программе.
Хаменеи, по данным NYT, поручил секретарю Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани и нескольким другим близким политическим и военным соратникам обеспечить выживание исламской республики не только в условиях американских и израильских бомбардировок, но и в случае любых покушений на ее высшее руководство, включая его самого.
Полномочия Лариджани последние месяцы «неуклонно расширялись», говорится в материале. Он отвечал за подавление последних протестов, а сейчас «сдерживает инакомыслие», поддерживает связь с Россией, Катаром, Оманом, а также курирует ядерные переговоры с Вашингтоном.
Накануне Axios писало, что один из сценариев Пентагона по Ирану включает убийство Хаменеи. Как отметил при этом неназванный американский чиновник, никто не знает, что выберет президент США Дональд Трамп: «Я думаю, он сам не знает». Администрация Трампа при этом готова рассмотреть предложение Ирана, разрешающее ему «символическое» обогащение урана, если это исключит возможность создания ядерной бомбы.
США наращивают свои военные силы в регионе последний месяц. Трамп говорил, что это должно принудить Иран заключить сделку по отказу от ядерной программы.