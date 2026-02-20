Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Трамп заявил, что рассматривает возможность удара по Ирану

Ведомости

Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что рассматривает возможность нанести ограниченный удар по территории Ирана.

«Я думаю, что я могу сказать, что рассматриваю такую возможность», – сказал американский лидер, отвечая на вопрос о том, планирует ли он агрессию против Исламской Республики (цитата по «РИА Новости»). Беседа с журналистами состоялась перед встречей с губернаторами в Белом доме.

20 февраля газета The New York Times обратила внимание на то, что Трамп при угрозах в отношении Ирана начать масштабные удары не объяснил, почему они необходимы, в отличие от бывшего американского лидера Джорджа Буша-младшего перед вторжением в Ирак в 2003 г. Издание подчеркнуло, что возможность достижения каких-либо целей операции против Исламской Республики пока неясна.

В тот же день министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи заявил, что страна планирует подготовить проект возможного ядерного соглашения с США в течение двух-трех дней. До этого Трамп говорил, что срок для заключения сделки составит 10–15 дней.

Переговоры между Ираном и США по ядерной программе стартовали в Омане 6 февраля. Тогда Трамп призывал Тегеран заключить «справедливое и равноправное» соглашение. По его мнению, документ должен подразумевать полный отказ от ядерного оружия. Глава Белого дома также предупредил Иран о направлении американских кораблей в регион. 17 февраля газета The Wall Street Journal сообщала, что Тегеран предложил приостановить обогащение урана и вывезти часть запасов за рубеж, в частности в Россию. Как отмечало издание, это была попытка продвинуться в переговорах с Вашингтоном и предотвратить возможный американский удар по стране.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте