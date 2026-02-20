Трамп заявил, что рассматривает возможность удара по Ирану
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что рассматривает возможность нанести ограниченный удар по территории Ирана.
«Я думаю, что я могу сказать, что рассматриваю такую возможность», – сказал американский лидер, отвечая на вопрос о том, планирует ли он агрессию против Исламской Республики (цитата по «РИА Новости»). Беседа с журналистами состоялась перед встречей с губернаторами в Белом доме.
20 февраля газета The New York Times обратила внимание на то, что Трамп при угрозах в отношении Ирана начать масштабные удары не объяснил, почему они необходимы, в отличие от бывшего американского лидера Джорджа Буша-младшего перед вторжением в Ирак в 2003 г. Издание подчеркнуло, что возможность достижения каких-либо целей операции против Исламской Республики пока неясна.
Переговоры между Ираном и США по ядерной программе стартовали в Омане 6 февраля. Тогда Трамп призывал Тегеран заключить «справедливое и равноправное» соглашение. По его мнению, документ должен подразумевать полный отказ от ядерного оружия. Глава Белого дома также предупредил Иран о направлении американских кораблей в регион. 17 февраля газета The Wall Street Journal сообщала, что Тегеран предложил приостановить обогащение урана и вывезти часть запасов за рубеж, в частности в Россию. Как отмечало издание, это была попытка продвинуться в переговорах с Вашингтоном и предотвратить возможный американский удар по стране.