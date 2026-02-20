Трамп заявил, что рассматривает возможность удара по Ирану

Переговоры между Ираном и США по ядерной программе стартовали в Омане 6 февраля. Тогда Трамп призывал Тегеран заключить «справедливое и равноправное» соглашение. По его мнению, документ должен подразумевать полный отказ от ядерного оружия. Глава Белого дома также предупредил Иран о направлении американских кораблей в регион. 17 февраля газета The Wall Street Journal сообщала, что Тегеран предложил приостановить обогащение урана и вывезти часть запасов за рубеж, в частности в Россию. Как отмечало издание, это была попытка продвинуться в переговорах с Вашингтоном и предотвратить возможный американский удар по стране.