Политика

Иран планирует подготовить ядерное соглашение с США в течение трех дней

Иран планирует подготовить проект возможного ядерного соглашения с США в течение двух-трех дней, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи в интервью MSNBC.

«Следующий шаг для меня – представить проект возможного соглашения нашим коллегам из США. Хочу верить, что в ближайшие два-три дня он будет готов», – сказал Аракчи.

19 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что заключит с Ираном сделку по ядерной программе в течение 10–15 дней.

20 февраля CBS News сообщил, что американские военные будут готовы к потенциальным ударам по Ирану уже в субботу, 21 февраля. Трамп еще не принял окончательного решения. При этом переговоры с Ираном описываются как динамичные. Белый дом взвешивает риски эскалации и последствия сдержанности, говорится в материале.

