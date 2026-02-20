Иран планирует подготовить ядерное соглашение с США в течение трех дней

20 февраля CBS News сообщил, что американские военные будут готовы к потенциальным ударам по Ирану уже в субботу, 21 февраля. Трамп еще не принял окончательного решения. При этом переговоры с Ираном описываются как динамичные. Белый дом взвешивает риски эскалации и последствия сдержанности, говорится в материале.