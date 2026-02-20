NYT: Трамп не обосновал необходимость военной операции против Ирана
Президент США Дональд Трамп при угрозах в отношении Ирана начать масштабные удары не объяснил, почему они необходимы, в отличие от бывшего американского лидера Джорджа Буша-младшего перед вторжением в Ирак в 2003 г., пишет газета The New York Times. Издание считает, что возможность достижения каких-либо целей операции против Исламской Республики остается неясной.
Авторы материала напомнили, что Буш во время своего президентства ездил по США, утверждая, что правительство Саддама Хусейна представляет «неприемлемую угрозу для США». При этом большая часть его доказательств оказалась неправдивой, а сама война в Ираке стала для современных историков одной из серьезнейших стратегических ошибок Белого дома.
Трамп, в свою очередь, по мнению газеты, не привел весомых объяснений в пользу проведения военной операции в Иране. Как пишет NYT, уже две авианосные группы, десятки истребителей, бомбардировщиков и самолетов-заправщиков находятся на ударных позициях, однако четкие угрозы не озвучены. Издание напомнило, что ранее американский лидер заявлял, что ядерные объекты Ирана «полностью уничтожены».
20 февраля CBS News отмечал, что американские военные будут готовы к потенциальным ударам по Ирану уже в субботу, 21 февраля. Трамп еще не принял окончательного решения. При этом переговоры с Ираном описываются как динамичные. Белый дом взвешивает риски эскалации и последствия сдержанности, говорится в материале.