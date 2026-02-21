Axios: один из сценариев Пентагона по Ирану включает убийство верховного лидера

17 февраля Арагчи заявил, что второй раунд переговоров между Ираном и США в Женеве прошел в более конструктивной атмосфере по сравнению с предыдущей встречей. Он подчеркнул, что это не означает, что стороны могут быстро прийти к соглашению, но, по крайней мере, путь уже начался.