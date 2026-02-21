Axios: один из сценариев Пентагона по Ирану включает убийство верховного лидера

Axios: один из сценариев Пентагона по Ирану включает убийство верховного лидераСША могут нанести удар уже в эти выходные
Пентагон предложил американскому президенту Дональду Трампу военные варианты в отношении Ирана. Они предполагают, в том числе, прямое нанесение удара по верховному лидеру Али Хаменеи. Об этом пишет Axios со ссылкой на высокопоставленного чиновника.
Собеседник издания рассказал, что Пентагон представил Трампу множество вариантов. «У них есть варианты на любой случай. Один из сценариев исключает аятоллу, его сына и мулл», – сказал он, имея в виду Хаменеи и его сына Моджтабу, которого считают потенциальным преемником.
«Никто не знает, что выберет президент. Я думаю, он сам не знает», – добавил американский чиновник.
Второй источник подтвердил изданию, что план убийства Хаменеи и его сына был озвучен Трампу несколько недель назад.
Администрация Трампа также готова рассмотреть предложение Ирана, разрешающее ему «символическое» обогащение урана, если это не создаст никаких возможностей для создания бомбы.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил 20 февраля, что иранское предложение будет окончательно доработано в течение следующих двух–трех дней. При этом официальные лица США и Израиля сообщили Axios, что Трамп может нанести удар уже в эти выходные.
Трамп ранее заявлял, что верховному лидеру Ирана «следует очень сильно беспокоиться». Кроме того, глава Белого дома вновь заявил, что Вашингтон нанес серьезный ущерб ядерной программе Тегерана.
Переговоры между Ираном и США по ядерному вопросу стартовали в Омане 6 февраля. Тогда Трамп призывал Тегеран заключить «справедливое и равноправное» соглашение, подразумевающее полный отказ от ядерного оружия, и предупредил о направлении американских кораблей в регион.
17 февраля Арагчи заявил, что второй раунд переговоров между Ираном и США в Женеве прошел в более конструктивной атмосфере по сравнению с предыдущей встречей. Он подчеркнул, что это не означает, что стороны могут быстро прийти к соглашению, но, по крайней мере, путь уже начался.