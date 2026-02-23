Газета
Главная / Политика /

Германия направила Украине 55 млрд евро военной помощи с февраля 2022 года

Ведомости

Германия направила Украине 55 млрд евро военной помощи с февраля 2022 гг., а гражданской помощи – на 39 млрд евро, заявил официальный представитель ФРГ Штефан Корнелиус.

«Таким образом, Германия сейчас является крупнейшим двусторонним донором как в гражданской, так и в военной сфере», – сказал Корнелиус (цитата по «РИА Новости»).

26 декабря 2025 г. «Ведомости» писали, что всего страны НАТО в период с 2022 г. оказали Киеву помощь более чем на $375 млрд. В год на Украину уходило почти $94 млрд, что с учетом инфляции примерно столько же, сколько американцы ежегодно тратили на войны во Вьетнаме и Афганистане. В 2025 г. поддержка Украины сократилась с $8,7 млрд до $7,7 млрд в месяц, или на 11%. Причем активнее всего она упала во втором полугодии – до $6,8 млрд (на 22%).

