Трамп опубликовал ИИ-ролик, где он побеждает сборную Канады по хоккею
Президент США Дональд Трамп опубликовал в соцсети Trust Social ролик, созданный при помощи искусственного интеллекта (ИИ), где он в роли игрока сборной США по хоккею одерживает победу над командой Канады на Олимпиаде.
В ролике американский лидер в какой-то момент начинает атаковать игрока канадской сборной, а в конце матча забивает решающий гол.
23 февраля Трамп также написал в Trust Social: «Мы слишком часто побеждаем, это просто несправедливо!» Другим постом он отметил, что на зимних Олимпийских играх – 2026 у сборной США наибольшее количество когда-либо завоеванных золотых медалей за всю их историю.
Главным событием последнего дня Олимпиады-2026 стал финал мужского хоккейного турнира. В решающем матче сборная США обыграла Канаду со счетом 2:1 в овертайме.