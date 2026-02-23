Трамп опубликовал ИИ-ролик, где он побеждает сборную Канады по хоккею

23 февраля Трамп также написал в Trust Social: «Мы слишком часто побеждаем, это просто несправедливо!» Другим постом он отметил, что на зимних Олимпийских играх – 2026 у сборной США наибольшее количество когда-либо завоеванных золотых медалей за всю их историю.