Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Силы ПВО за пять часов сбили 45 беспилотников над регионами РФ

Ведомости

В период с 15:00 до 20:00 мск дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 45 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ в Max.

12 БПЛА сбили над территорией Республики Крым, на Краснодарским краем – 11 беспилотников. Еще восемь БПЛА ликвидировали над акваторией Азовского моря, семь – над Черным морем. Кроме того, шесть дронов было уничтожено над территорией Белгородской области и один БПЛА – над Брянской областью.

23 февраля Росавиация вводила временные ограничения на работу аэропортов Ульяновска («Баратаевка»), Казани, Нижнекамска («Бегишево»), Самары («Курумоч»), Ижевска, Геленджика, Краснодара («Пашковский») и Сочи.

Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника в период с 8:00 мск до 12:00 мск. Больше всего БПЛА – 21 – сбили над Азовским морем. Шесть беспилотников уничтожили над Крымом, четыре – над Краснодарским краем. ПВО также ликвидировали беспилотники над Белгородской областью (2) и над акваторией Черного моря (1).

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте