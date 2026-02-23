Силы ПВО за пять часов сбили 45 беспилотников над регионами РФ
В период с 15:00 до 20:00 мск дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 45 украинских беспилотников над регионами России. Об этом сообщило Минобороны РФ в Max.
12 БПЛА сбили над территорией Республики Крым, на Краснодарским краем – 11 беспилотников. Еще восемь БПЛА ликвидировали над акваторией Азовского моря, семь – над Черным морем. Кроме того, шесть дронов было уничтожено над территорией Белгородской области и один БПЛА – над Брянской областью.
23 февраля Росавиация вводила временные ограничения на работу аэропортов Ульяновска («Баратаевка»), Казани, Нижнекамска («Бегишево»), Самары («Курумоч»), Ижевска, Геленджика, Краснодара («Пашковский») и Сочи.
Российские средства ПВО перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника в период с 8:00 мск до 12:00 мск. Больше всего БПЛА – 21 – сбили над Азовским морем. Шесть беспилотников уничтожили над Крымом, четыре – над Краснодарским краем. ПВО также ликвидировали беспилотники над Белгородской областью (2) и над акваторией Черного моря (1).