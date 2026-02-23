Силы ПВО за пять часов сбили 45 беспилотников над регионами РФ

12 БПЛА сбили над территорией Республики Крым, на Краснодарским краем – 11 беспилотников. Еще восемь БПЛА ликвидировали над акваторией Азовского моря, семь – над Черным морем. Кроме того, шесть дронов было уничтожено над территорией Белгородской области и один БПЛА – над Брянской областью.