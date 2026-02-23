Российские средства ПВО сбили 34 беспилотника за четыре часа
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника, сообщает Минобороны в мессенджере Max.
Больше всего БПЛА – 21 – сбили над Азовским морем. Шесть беспилотников уничтожили над Крымом, четыре – над Краснодарским краем. ПВО также ликвидировали беспилотники над Белгородской областью (2) и над акваторией Черного моря (1).
23 февраля Минобороны сообщало об уничтожении 52 украинских дрона над российскими регионами. Больше всего БПЛА перехватили над Белгородской (65), Саратовской (35) областями и Крымом (16).
Украина нарастила попытки нанести удары по территории России при помощи дронов в преддверии 23 февраля, когда в стране отмечается День защитника Отечества.