Российские средства ПВО сбили 34 беспилотника за четыре часа

Больше всего БПЛА – 21 – сбили над Азовским морем. Шесть беспилотников уничтожили над Крымом, четыре – над Краснодарским краем. ПВО также ликвидировали беспилотники над Белгородской областью (2) и над акваторией Черного моря (1).