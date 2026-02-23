Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Российские средства ПВО сбили 34 беспилотника за четыре часа

Ведомости

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили и уничтожили 34 украинских беспилотника, сообщает Минобороны в мессенджере Max.

Больше всего БПЛА – 21 – сбили над Азовским морем. Шесть беспилотников уничтожили над Крымом, четыре – над Краснодарским краем. ПВО также ликвидировали беспилотники над Белгородской областью (2) и над акваторией Черного моря (1).

23 февраля Минобороны сообщало об уничтожении 52 украинских дрона над российскими регионами. Больше всего БПЛА перехватили над Белгородской (65), Саратовской (35) областями и Крымом (16).

Украина нарастила попытки нанести удары по территории России при помощи дронов в преддверии 23 февраля, когда в стране отмечается День защитника Отечества.

Читайте также:Налет украинских беспилотников перед 23 февраля: что известно
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте