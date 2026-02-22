Газета
Главная / Политика /

Налет украинских беспилотников перед 23 февраля: что известно

Попытки атаковать Москву стали причиной ввода ограничений в аэропортах
Ведомости

Украина нарастила попытки нанести удары по территории России при помощи дронов в преддверии 23 февраля, когда в стране отмечается День защитника Отечества. «Ведомости» собрали последнюю информацию о попытках атаковать Москву, а также об ограничениях, наложенных на работу аэропортов Московского региона.

В течение дня мэр Москвы Сергей Собянин многократно сообщал о ликвидации дронов, при помощи которых противник планировал атаковать объекты на территории столицы. Информации о разрушениях и жертвах не поступало, мэр указывал лишь, что на местах падения обломков беспилотников работают специалисты экстренных служб.

На момент публикации за сутки на подлете к Москве было ликвидировано 25 дронов противника.

В этой связи Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Московского региона. В частности, в течение дня несколько раз вводились и отменялись ограничения в аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский». В ведомстве напомнили, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности гражданских авиаперевозок.

Согласно последней информации авиационного регулятора, данные четыре аэропорта «принимают и отправляют рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с корректировками параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагаваней».

На фоне ограничения работы аэропортов крупнейший российский авиаперевозчик «Аэрофлот» предупредил пассажиров о вынужденной корректировке расписания и отмене некоторых рейсов.

В сообщении в своем Telegram-канале компания попросила пассажиров перед выездом проверять статус рейса на сайте. В случае отмены доступен вынужденный возврат или переоформление на последующие рейсы в течение 10 дней без доплаты. Оформить возврат можно дистанционно.

В «Шереметьево» из-за сложившейся ситуации организовано обслуживание пассажиров, включая питание и воду. В целом компания продолжает работать над стабилизацией расписания исходя из текущей обстановки.

Согласно данным Министерства обороны, с 16:00 по 20:00 по московскому времени дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 130 украинских беспилотников самолетного типа. Больше всего таких дронов было сбито над Брянской областью — 65, 26 БПЛА нейтрализовали над Московским регионом.

