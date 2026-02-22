Налет украинских беспилотников перед 23 февраля: что известно

В этой связи Росавиация вводила ограничения на работу аэропортов Московского региона. В частности, в течение дня несколько раз вводились и отменялись ограничения в аэропортах «Внуково», «Домодедово», «Шереметьево» и «Жуковский». В ведомстве напомнили, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности гражданских авиаперевозок.