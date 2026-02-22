Росавиация ввела ограничения на полеты во всех аэропортах Москвы
Во всех столичных аэропортах введены ограничения на прием и отправку рейсов. Об этом сообщили в Росавиации.
Ограничения затронули «Внуково», «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский».
Меры введены для обеспечения безопасности полетов.
Глава города Сергей Собянин сообщал об уничтожении 10 беспилотников на подлете к Москве. Информации о разрушениях не поступало.
Минобороны РФ сообщало, что за ночь 22 февраля средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 86 украинских беспилотников. 29 дронов сбиты над территорией Белгородской области, 14 – над Саратовской областью. 11 беспилотников уничтожены в Воронежской области, еще столько же – над территорией Смоленской области, девять – в Брянской области, семь – в Курской.