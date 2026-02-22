Росавиация ввела ограничения на полеты во всех аэропортах Москвы

Минобороны РФ сообщало, что за ночь 22 февраля средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 86 украинских беспилотников. 29 дронов сбиты над территорией Белгородской области, 14 – над Саратовской областью. 11 беспилотников уничтожены в Воронежской области, еще столько же – над территорией Смоленской области, девять – в Брянской области, семь – в Курской.