Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

Росавиация ввела ограничения на полеты во всех аэропортах Москвы

Ведомости

Во всех столичных аэропортах введены ограничения на прием и отправку рейсов. Об этом сообщили в Росавиации.

Ограничения затронули «Внуково», «Шереметьево», «Домодедово» и «Жуковский».

Меры введены для обеспечения безопасности полетов.

Глава города Сергей Собянин сообщал об уничтожении 10 беспилотников на подлете к Москве. Информации о разрушениях не поступало.

Минобороны РФ сообщало, что за ночь 22 февраля средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 86 украинских беспилотников. 29 дронов сбиты над территорией Белгородской области, 14 – над Саратовской областью. 11 беспилотников уничтожены в Воронежской области, еще столько же – над территорией Смоленской области, девять – в Брянской области, семь – в Курской.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте