Международная федерация скалолазания допустила до соревнований РФ и Белоруссию

Как следует из документов, имеющихся в распоряжении ТАСС, на соревнования заявлены 10 россиян, выступающих в нейтральном статусе. Среди участников – пары Иван Гавриков и Мирослав Гулаков, Мария Бойчук и София Игошева, Олег Майоров и Елизавета Медведева (микст), а также Сергей Кондрачук, Николай Крестников, Степан Кульбакин и Артем Кузнецов (мужская группа).