Международная федерация скалолазания допустила до соревнований РФ и Белоруссию
Международная федерация скалолазания (World Climbing) позволила российским и белорусским спортсменам выступать на своих соревнованиях в нейтральном статусе. Об этом говорится в сообщении на сайте организации.
Вместе с этим запрет на проведение международных соревнований на территории России и Белоруссии пока остается в силе.
Российские и белорусские скалолазы были отстранены от участия в международных состязаниях в 2022 г.
22 февраля стало известно, что после четырехлетнего перерыва российские спортсмены вновь выступят на этапе Кубка мира по спортивной акробатике. Возвращение на международную арену стало возможным после решения исполкома Международной федерации гимнастики (FIG), принятого в июле 2025 г.
Как следует из документов, имеющихся в распоряжении ТАСС, на соревнования заявлены 10 россиян, выступающих в нейтральном статусе. Среди участников – пары Иван Гавриков и Мирослав Гулаков, Мария Бойчук и София Игошева, Олег Майоров и Елизавета Медведева (микст), а также Сергей Кондрачук, Николай Крестников, Степан Кульбакин и Артем Кузнецов (мужская группа).