Дмитриев заподозрил политиков ЕС в получении дохода за счет коррупции на Украине
Спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев задался вопросом о том, поделились ли украинские коррупционеры, обогатившиеся на сумму около $50 млрд за счет западной помощи, средствами с политиками из Евросоюза. Об этом он написал в соцсети X.
«[Президент Украины Владимир] Зеленский заявляет, что Украина "коррумпирована не больше, чем другие европейские страны". Коррупция на Украине от западной помощи оценивается примерно в $50 млрд. Если это "европейский уровень", значит ли это, что прибыль распределяется по всей Европе?» – написал Дмитриев.
Так он прокомментировал пост издания Sprinter Press, где приводились слова Зеленского о том, что на Украине не больше коррупции, чем в других европейских странах.
10 ноября антикоррупционные органы Украины заявили, что в стране выявили крупную незаконную схему в энергетическом секторе. По версии ведомств, организатор схемы – бизнесмен Тимур Миндич, давний соратник Зеленского. Участники преступного сообщества требовали у контрагентов «Энергоатома» откаты в размере 10–15% от суммы контрактов, угрожая им блокировкой платежей и потерей статуса поставщика.