Дмитриев заподозрил политиков ЕС в получении дохода за счет коррупции на Украине

«[Президент Украины Владимир] Зеленский заявляет, что Украина "коррумпирована не больше, чем другие европейские страны". Коррупция на Украине от западной помощи оценивается примерно в $50 млрд. Если это "европейский уровень", значит ли это, что прибыль распределяется по всей Европе?» – написал Дмитриев.