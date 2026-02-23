МИД РФ призвал Вашингтон немедленно освободить президента Венесуэлы Мадуро

3 января американские войска нанесли авиаудары по целям в северной части Венесуэлы, а силы специального назначения провели рейд в Каракасе и захватили Мадуро и его жену, после чего вывезли их в США. Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что Мадуро и его жену будут судить в США, обвинения им предъявлены в том числе в сговоре с целью наркотерроризма.