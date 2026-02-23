Газета
Главная / Политика /

МИД РФ призвал Вашингтон немедленно освободить президента Венесуэлы Мадуро

Ведомости

Заместитель министра иностранных дел России Дмитрий Любинский призвал США незамедлительно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Об этом он заявил на заседании высокого уровня Группы друзей в защиту Устава ООН в Женеве.

«Самым решительным образом призываем Вашингтон незамедлительно освободить президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его супругу. Неизменно выступаем за уважение суверенитета Венесуэлы и мирное урегулирование всех разногласий», – сказал дипломат (цитата по ТАСС).

3 января американские войска нанесли авиаудары по целям в северной части Венесуэлы, а силы специального назначения провели рейд в Каракасе и захватили Мадуро и его жену, после чего вывезли их в США. Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что Мадуро и его жену будут судить в США, обвинения им предъявлены в том числе в сговоре с целью наркотерроризма.

Сейчас Венесуэлой фактически управляет соратница Мадуро Делси Родригес, занимавшая пост вице-президента. Президент США Дональд Трамп говорил, что временная администрация страны, состоящая из бывших сторонников Мадуро, «дает США все, что они считают необходимым».

Читайте также:МИД: позиция России помогла сохранить государственность Венесуэлы
