МИД: позиция России помогла сохранить государственность Венесуэлы

Позиция Москвы по ситуации вокруг Венесуэлы позволила стране сохранить государственность. С таким заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью ТАСС.

«Вы же прекрасно понимаете, что если бы не многолетняя позиция России, и сейчас также, то от государственности Венесуэлы тоже мало что бы осталось», – сказала она.

Захарова пояснила, что США с Каракасом не вели переговоры, а вели себя так, как «формулировали западники неоднократно – как с теми, кто в меню»: «А сейчас с ними общаются как с теми, кто за столом переговоров. Есть разница».

«Я был схвачен в своем доме в Каракасе»

3 января американские войска нанесли авиаудары по целям в северной части Венесуэлы, а силы специального назначения провели рейд в Каракасе и захватили президента Николаса Мадуро и его жену, после чего вывезли их в США. Генпрокурор США Памела Бонди сообщила, что Мадуро и его жену будут судить в США, обвинения им предъявлены в том числе в сговоре с целью наркотерроризма.

Сейчас Венесуэлой фактически управляет соратница Мадуро Делси Родригес. Трамп отмечал, что временная администрация страны, состоящая из бывших сторонников Мадуро, «дает США все, что они считают необходимым».

В декабре 2025 г., до похищения президента Мадуро, госсекретарь США Марко Рубио говорил, что Вашингтон не опасается эскалации в отношениях с Россией из-за Венесуэлы. Рубио заявил, что Москва будет оказывать поддержку правительству Мадуро «на уровне риторики», поскольку Россия «сейчас полностью занята Украиной».

