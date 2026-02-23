Генконсульство РФ: на Кубе остаются российские туристы
Несмотря на топливный кризис, российские туристы продолжают отдыхать на Кубе, а открытых отелей достаточно для размещения гостей. Об этом заявил ТАСС и. о. генерального консула РФ в Гаване Алексей Некрасов.
Дипломат подтвердил, что многие гостиницы закрыты в связи с нехваткой топлива, однако практически на всех курортах есть работающие отели. «В Гаване закрыто минимальное количество отелей, и это в основном отели так называемой второй линии, — подчеркнул он. — Так что препятствий для отдыха на Кубе для наших туристов нет».
По словам Некрасова, наибольшей популярностью у россиян пользуется Варадеро — там туристов из РФ в два-три раза больше, чем во всех остальных местах острова вместе взятых. На втором месте по числу российских отдыхающих — курорт Кайо-Коко. При этом организованных тургрупп из России на Кубе в настоящее время не осталось.
22 февраля Минтранс РФ сообщил, что авиакомпании завершили вывоз организованных российских туристов с Кубы. Последний самолет из Варадеро приземлился вечером 22 февраля в «Шереметьево».
Куба столкнулась с топливным кризисом после прекращения поставок нефти на фоне блокады со стороны США. 29 января президент США Дональд Трамп подписал указ об «ответе на угрозы США, которые представляет правительство Кубы». В результате Мексика, главный поставщик нефти на остров, прекратила экспорт.