Reuters: американскому послу запретили встречаться с членами кабмина Франции
Американского посла во Франции Чарльза Кушнера не допустили до встреч с членами правительства республики после того, как он не явился в министерство иностранных дел, куда его вызвали в связи с комментариями насчет убийства французского ультраправого активиста на прошлой неделе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
По словам собеседника агентства, Кушнер был вызван в МИД после публикации посольством США комментариев «по поводу трагедии, произошедшей во Франции и касающейся только наших внутренних общественных дебатов, которые мы не позволим использовать в своих интересах».
«Столкнувшись с явным непониманием основных требований, предъявляемых к послу, который имеет честь представлять свою страну, министр попросил, чтобы ему больше не предоставляли прямой доступ к членам французского правительства», – отметил источник.
12 февраля в Лионе на акции против политика левой партии «Непокоренная Франция» произошли столкновения между радикальными левыми и ультраправыми активистами. 23-летний Квентин Деранк скончался из-за травмы головы. По делу проходят шесть подозреваемых, помощник депутата от радикальных левых также обвиняется в соучастии.
20 февраля администрация США резко осудила случившееся. Заместитель госсекретаря по публичной дипломатии Сара Роджерс написала в X, что убийство демонстрирует, «почему мы так жестко относимся к политическому насилию – терроризму». Бюро госдепартамента по борьбе с терроризмом опубликовало заявление о том, что «насильственный радикальный левый экстремизм набирает силу, и его роль в смерти Квентина Деранка демонстрирует угрозу, которую он представляет для общественной безопасности».