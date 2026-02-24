Reuters: американскому послу запретили встречаться с членами кабмина Франции

Американского посла во Франции Чарльза Кушнера не допустили до встреч с членами правительства республики после того, как он не явился в министерство иностранных дел, куда его вызвали в связи с комментариями насчет убийства французского ультраправого активиста на прошлой неделе. Об этом пишет Reuters со ссылкой на дипломатические источники.