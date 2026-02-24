Сестру Ким Чен Ына назначили главой отдела ЦК Трудовой партии Кореи

В ходе съезда Трудовой партии Кореи (ТПК) сестра лидера КНДР Ким Чен Ына – Ким Е Чжон – была повышена в должности. Ранее занимавшая пост заместителя, теперь она назначена главой отдела Центрального комитета партии, следует из официального сообщения I Пленума ЦК ТПК девятого созыва, опубликованного Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).