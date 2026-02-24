Газета
Сестру Ким Чен Ына назначили главой отдела ЦК Трудовой партии Кореи

Ведомости

В ходе съезда Трудовой партии Кореи (ТПК) сестра лидера КНДР Ким Чен Ына – Ким Е Чжон – была повышена в должности. Ранее занимавшая пост заместителя, теперь она назначена главой отдела Центрального комитета партии, следует из официального сообщения I Пленума ЦК ТПК девятого созыва, опубликованного Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК).

Ким Е Чжон вошла в состав 17 глав отделами нового состава ЦК партии, отмечает ЦТАК.

23 февраля на IX съезде Трудовой партии Кореи в Пхеньяне делегаты единогласно поддержали переизбрание Ким Чен Ына на должность генерального секретаря.

IX съезд Трудовой партии Кореи начался 19 февраля. В мероприятии участвуют 224 представителя центрального руководства партии восьмого созыва и 4776 делегатов, избранных на всех уровнях партийных организаций. Общее количество участников составляет 5000 человек. Также на съезде присутствуют 2000 наблюдателей.

