Великобритания объявила о создании штаба из 70 человек для помощи Киеву

В ноябре 2025 г. Bloomberg писал, что Великобритания утвердила план по отправке своих военных на Украину в рамках «коалиции желающих» при достижении соглашения о прекращении огня. Лондон готов потратить более 100 млн фунтов стерлингов ($130 млн) на покрытие первоначальных расходов по отправке войск, говорил министр обороны страны Джон Хили.