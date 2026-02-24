Газета
Главная / Политика /

Великобритания объявила о создании штаба из 70 человек для помощи Киеву

Ведомости

Великобритания создала штаб из 70 человек в рамках формирования многонациональных сил для Украины. Об этом сообщается на сайте правительства королевства.

Финансирование правительством подготовки британских войск составляет 200 млн фунтов стерлингов ($270 млн).

В ноябре 2025 г. Bloomberg писал, что Великобритания утвердила план по отправке своих военных на Украину в рамках «коалиции желающих» при достижении соглашения о прекращении огня. Лондон готов потратить более 100 млн фунтов стерлингов ($130 млн) на покрытие первоначальных расходов по отправке войск, говорил министр обороны страны Джон Хили.

