КПП на границе России и Абхазии закрыт из-за атаки БПЛА на Сочи

Ведомости

Контрольно-пропускной пункт «Псоу» временно закрыли в связи с атакой беспилотников на Сочи. Об этом начальник погрануправления СГБ Рустам Латипов сообщил «Sputnik Абхазия».

Латипов отметил, что работа приостановлена для обеспечения безопасности пересекающих границу людей.

Начальник погрануправления также рассказал, что над Цандрыпшем был сбит БПЛА. Его фрагменты упали на береговой линии. Данных о жертвах и разрушениях не поступало.

Росавиация ввела ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Сочи.

В ночь на 24 февраля силы ПВО перехватили и уничтожили 79 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, сообщало Минобороны. По 15 воздушных целей было поражено в Краснодарском крае и над Черным морем.

