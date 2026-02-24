Газета
Главная / Политика /

В Иране военный вертолет упал на овощной рынок

Ведомости

В Иране в результате падения военного вертолета погибли пилот и второй пилот, сообщает агентство IRNA в Telegram-канале. Трагедия произошла в городе Дорче провинции Исфахан.

Как сообщил штаб по управлению кризисными ситуациями провинции, вертолет армейской авиации утром выполнял полет в районе фруктово-овощного рынка Дорче. По информации Fars, в результате крушения погибли также двое лавочников.

Причиной падения вертолета стала техническая неисправность. На месте работали экстренные службы, которые занимались тушением возгорания и ликвидацией последствий аварии.

