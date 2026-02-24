Путин выступит на заседании коллегии ФСБ 24 февраля
Президент России Владимир Путин примет участие в заседании коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) 24 февраля и традиционно выступит на нем. Об этом сообщил пресс-секретарь российского главы Дмитрий Песков на брифинге.
«Ежегодное мероприятие, важное, где дается оценка в целом фона, связанная с безопасностью в нашей стране, и работе этого важнейшего ведомства», – подчеркнул Песков.
По его словам, затем Путин продолжит работу в Кремле и проведет внутренние встречи и совещания. В частности, президент примет министра иностранных дел Вьетнама Ле Хоай Чунга, который прибывает в качестве спецпосланника генерального секретаря ЦК компартии страны. Пресс-секретарь указал, что Ханой является важным торгово-экономическим партнером России в Азии, и такие контакты представляют большое значение.
В феврале 2025 г. Путин в ходе выступления на заседании коллегии ФСБ заявил, что служба является сильным, надежным и эффективным звеном национальной безопасности. Он указал, что все поставленные в 2024 г. ФСБ задачи «в целом решались на высоком уровне». Президент поручил службе принять дополнительные меры для защиты государственной границы и подчеркнул необходимость бороться с экстремизмом и терроризмом.