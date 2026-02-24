Путин выступит на заседании коллегии ФСБ 24 февраля

В феврале 2025 г. Путин в ходе выступления на заседании коллегии ФСБ заявил, что служба является сильным, надежным и эффективным звеном национальной безопасности. Он указал, что все поставленные в 2024 г. ФСБ задачи «в целом решались на высоком уровне». Президент поручил службе принять дополнительные меры для защиты государственной границы и подчеркнул необходимость бороться с экстремизмом и терроризмом.