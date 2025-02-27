Выступление Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ: главное

Выступление Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ: главноеПрезидент назвал ведомство надежным звеном национальной безопасности
Федеральная служба безопасности (ФСБ) России является сильным, надежным и эффективным звеном национальной безопасности. Об этом заявил президент Владимир Путин во время выступления на заседании коллегии ФСБ. Прямую трансляцию вел Кремль.
По словам главы страны, все поставленные в 2024 г. ФСБ задачи «в целом решались на высоком уровне».
«Ваши профильные подразделения действовали оперативно и грамотно, отстаивали суверенитет и национальные интересы России, права наших граждан, надежно защищали конституционный строй, боролись с терроризмом, экстремизмом, преступностью, вели сложные контрразведывательные операции», – сказал глава государства, поблагодарив весь личный состав ФСБ России за профессионализм, решительность и самоотверженность.
О дополнительных мерах защиты госграницы
Путин поручил ФСБ принять дополнительные меры для защиты госграницы.
«Надо и дальше увеличивать плотность прикрытия рубежей на потенциально опасных направлениях, во взаимодействии с армейскими частями, подразделениями Росгвардии и МВД, местными органами власти обеспечить безопасность людей в приграничных населенных пунктах», – сказал глава государства.
Об активизации иностранных разведок в период спецоперации
По словам президента, нужно бороться с экстремизмом и терроризмом, а также пресекать попытки расколоть российское общество.
«Регулярные сводки и донесения показывают, что активность иностранных разведслужб в период проведения специальной военной операции возросла, повысился уровень их технической оснащенности», – пояснил российский лидер.
Российские контрразведчики должны усилить защиту военной и стратегической информации. Но это, по словам президента, нужно делать грамотно, чтобы достижения российских ученых не ложились в сейфы «под гриф», а быстрее внедрялись в производство.
О новых контактах с американцами
Новые контакты России с США, по словам президента, вселяют определенные надежды, есть встречный настрой налаживать сотрудничество и решать проблемы.
«Важно, что наши сегодняшние партнеры демонстрируют прагматизм, реальный взгляд на вещи, отказываются от многих стереотипов, так называемых правил, и мессианских, идеологических клише своих предшественников, которые, собственно, и привели к кризису всей системы международных отношений, да и, собственно говоря, мы с вами видим это тоже, начали разваливать изнутри само западное сообщество», – пояснил Путин.
Президент заявил, что изменения на мировой арене во многом являются результатом стойкости бойцов Вооруженных сил РФ. По словам главы страны, именно они своей доблестью и ежедневными победами на поле боя создали условия для начала диалога о фундаментальном решении украинского кризиса.
Об обеспечении экономической безопасности и росте кибератак
Не менее важным президент считает и обеспечение экономической безопасности. Путин призвал более активно вести работу по противодействию коррупции.
«В поле вашего постоянного внимания должны находиться реализация гособоронзаказа и нацпроектов, продвижение долгосрочных федеральных и региональных программ», – подчеркнул президент.
Число кибератак на отечественную информационную инфраструктуру растет, нанося ущерб государству и бизнесу. По словам Путина, необходимо искать новые методы нейтрализации киберугроз.
О 80-летии Победы
В 2025 г. Россия отмечает 80-летие победы в Великой Отечественной войне. Президент в конце выступления с благодарностью вспомнил героев отечественных спецслужб, которые внесли вклад в разгром нацизма и их пособников – «бандеровцев, оуновцев [Организация украинских националистов, ОУН – признана экстремистской и запрещена в России] и всякого рода предателей».
«Современная история также знает множество примеров подлинной доблести и самопожертвования наших бойцов, наших товарищей. Убежден, что нынешнее поколение защитников Родины, в том числе сотрудников ФСБ, будет свято хранить традиции своих предшественников», – пояснил Путин.
В прошлом году на заседании коллегии ФСБ 19 марта Путин поручил ведомству совместно с другими спецслужбами и правоохранительными органами усилить антитеррористическую деятельность «по всем направлениям». Кроме того, президент указал на необходимость наращивать боевые возможности пограничных органов, с тем чтобы не допустить прорыва украинских диверсантов.
В конце февраля этого года в Госдуму был внесен законопроект, возвращающий ФСБ право на создание следственных изоляторов (СИЗО). Согласно пояснительной записке, после начала спецоперации фиксируется значительное увеличение числа подозреваемых и обвиняемых в госизмене, сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией и шпионаже. Большинство из них арестованы и находятся в следственных изоляторах. Председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев заявил, что отдельные подведомственные ФСБ изоляторы для обвиняемых против безопасности государства поспособствуют более эффективному расследованию таких дел.