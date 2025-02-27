Выступление Владимира Путина на заседании коллегии ФСБ: главное

«Важно, что наши сегодняшние партнеры демонстрируют прагматизм, реальный взгляд на вещи, отказываются от многих стереотипов, так называемых правил, и мессианских, идеологических клише своих предшественников, которые, собственно, и привели к кризису всей системы международных отношений, да и, собственно говоря, мы с вами видим это тоже, начали разваливать изнутри само западное сообщество», – пояснил Путин.