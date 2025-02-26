В Госдуму внесли законопроект о праве ФСБ создавать СИЗО

По словам Пискарева, с 2015 по 2024 г. число дел о госизмене, шпионаже, терроризме и экстремизме выросло втрое, а арестованных подозреваемых и обвиняемых по таким делам – вчетверо. Депутат подчеркнул необходимость дополнительных мер для пресечения попыток зарубежных разведок и террористических организаций выходить на связь с подследственными шпионами и террористами, препятствовать следствию и вовлекать их в дальнейшую подрывную деятельность. По словам парламентария, отдельные, подведомственные ФСБ изоляторы для обвиняемых против безопасности государства поспособствуют более эффективному расследованию таких дел и позволит «гарантированно оградить их от несанкционированного общения с подследственными по иным видам преступлений».