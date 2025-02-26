В Госдуму внесли законопроект о праве ФСБ создавать СИЗО

В Госдуму внесли законопроект о праве ФСБ создавать СИЗОАвторы инициативы считают, что она позволит эффективнее расследовать дела против безопасности государства
В Госдуму внесен законопроект, возвращающий ФСБ право на создание следственных изоляторов (СИЗО), сообщил председатель думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев в своем Telegram-канале. Проект опубликован в думской электронной базе.
«Вместе с коллегами депутатами ГД и сенаторами РФ внес в Государственную думу законопроект, который позволит вернуть в ведение ФСБ России следственные изоляторы, переданные в 2006 г. (после вступления России в Совет Европы) в уголовно-исполнительную систему», – сказал Пискарев.
Документ предлагает предоставить ФСБ право создавать СИЗО, а также наделить службу полномочиями по содержанию под стражей подозреваемых, обвиняемых и осужденных по делам, которые находятся в ведении органов безопасности. Предполагается также позволить ФСБ доставлять и конвоировать их, как было прежде. Согласно пояснительной записке, следственные изоляторы будут включены в структуру органов безопасности и являться юрлицами.
Отмечается, что после начала спецоперации фиксируется значительное увеличение числа подозреваемых и обвиняемых в госизмене, сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией и шпионаже. Большинство из них арестованы и находятся в следственных изоляторах. Авторы законопроекта обращают внимание на стабильно высокое количество подозреваемых и обвиняемых в преступлениях террористической и экстремистской направленности, которые содержатся под стражей.
«К указанным лицам в условиях специальной военной операции проявляется повышенный интерес со стороны представителей иностранных государств и организаций, что требует принятия дополнительных мер по защите государственной тайны», – говорится в пояснительной записке.
По словам Пискарева, с 2015 по 2024 г. число дел о госизмене, шпионаже, терроризме и экстремизме выросло втрое, а арестованных подозреваемых и обвиняемых по таким делам – вчетверо. Депутат подчеркнул необходимость дополнительных мер для пресечения попыток зарубежных разведок и террористических организаций выходить на связь с подследственными шпионами и террористами, препятствовать следствию и вовлекать их в дальнейшую подрывную деятельность. По словам парламентария, отдельные, подведомственные ФСБ изоляторы для обвиняемых против безопасности государства поспособствуют более эффективному расследованию таких дел и позволит «гарантированно оградить их от несанкционированного общения с подследственными по иным видам преступлений».
При принятии документа изменения вступят в силу 1 января 2026 г.
Необходимость возврата ряда СИЗО в подчинение ФСБ мотивируется возросшим числом дел по измене родине, шпионажу и диверсиям в условиях СВО, говорит источник «Ведомостей». Переподчинение ФСБ позволит более эффективно расследовать эти и другие дела и не допускать утечек, продолжает он. ФСБ будет передана часть их бывших изоляторов, из числа «изоляторов центрального подчинения ФСИН» – СИЗО-2 в Лефортово в Москве, а также СИЗО в Петербурге, Ростове-на-дону, Краснодаре и Челябинске, полагает собеседник «Ведомостей».
«Ведомости» направили запрос в ЦОС ФСБ.
В апреле 2024 г. первый заместитель генпрокурора РФ Анатолий Разинкин заявлял о возросшем риске диверсий и терактов в России. По его словам, в 2023 г. при проверке безопасности мест массового пребывания людей, «критически важных объектов» было обнаружено свыше 200 000 нарушений. Разинкин подчеркивал, что принимаемые меры по противодействию террористическим угрозам еще недостаточны.