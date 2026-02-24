Песков: интересы России будут обеспечены любым путем
Интересы России будут обеспечены в любом случае, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Спецоперация продолжается, но Москва сохраняет открытость для достижения своих целей политико-дипломатическими средствами, подчеркнул Песков.
«Работа в этом направлении также продолжается», – заявил представитель Кремля.
22 февраля ТАСС со ссылкой на источник сообщал, что новый раунд переговоров России, США и Украины по урегулированию конфликта может состояться в Женеве 26 февраля.
Предыдущая встреча трехсторонней делегации прошла в Женеве 17–18 февраля. Переговоры продлились около шести часов в первый день и порядка двух часов – во второй.