Главная / Политика /

Песков назвал главную цель спецоперации

Многие задачи еще не выполнены, поэтому боевые действия продолжаются
Ведомости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление украинского лидера Владимира Зеленского о том, что цели спецоперации не были достигнуты Россией. Песков в целом согласился с этим тезисом, но подчеркнул, что многие из них уже были выполнены, а спецоперация продолжается.

Главную цель спецоперации он сформулировал как обеспечение безопасности жителей Донбасса.

«Многие из них (целей) достигнуты. Главная цель – это обеспечение безопасности людей, которые жили и живут на востоке Украины и которые были действительно в смертельной опасности. И это главное, – пояснил Песков. – Но полностью, да, цели еще не достигнуты, поэтому специальная военная операция продолжается».

В ходе пресс-конференции представитель Кремля также напомнил, что спецоперация началась как противодействие киевскому режиму, но впоследствии превратилась в столкновение Москвы и западных стран. Он отметил, что с самого начала Россия надеялась завершить конфликт переговорами.

Песков также отметил, что Россия и ее жители очень сильно изменились за последние четыре года. «Произошло, наверное, созревание общества в плане понимания наших корней, в плане понимания того, что такое хорошо, что такое плохо во всем мире, в международных делах. У России открылись глаза на многие международные процессы, на то, как дальше выстраивать отношения с многими международными организациями и столицами, в частности», – добавил он.

14 июня 2024 г. на встрече с сотрудниками МИДа президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова немедленно прекратить боевые действия, если вооруженные силы Украины начнут отвод своих подразделений за административные границы республик Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. После этого новые территориальные реалии должны быть зафиксированы международными договорами. Они должны предполагать полное снятие санкций.

