Песков: спецоперация превратилась в противостояние России и стран Запада
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что спецоперация на Украине начиналась как противодействие киевскому режиму, но впоследствии превратилась в более масштабное столкновение Москвы и западных стран.
«Впоследствии специальная военная операция де-факто, после прямого вмешательства в этот конфликт стран западной Европы и Соединенных Штатов Америки, превратилась в гораздо более масштабное противостояние России и стран Запада, которые вынашивали и по-прежнему вынашивают цель по сокрушению нашей страны», – сказал он.
Представитель Кремля не смог ответить на вопрос журналиста о том, планировал ли российский лидер Владимир Путин, что спецоперация будет длиться четыре года, когда объявлял о ее начале.
24 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что спецоперация началась в соответствии с решением президента РФ на основании положений Конституции РФ. Она отметила, что этот процесс направлен на устранение угроз, проецируемых киевским режимом с подконтрольных ему территорий, обеспечение демилитаризации и денацификации Украины. По словам дипломата, все действия проводятся в строгом соответствии со ст. 51 Устава ООН, регламентирующей право на индивидуальную и коллективную самооборону.