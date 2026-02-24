Песков: спецоперация превратилась в противостояние России и стран Запада

24 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила, что спецоперация началась в соответствии с решением президента РФ на основании положений Конституции РФ. Она отметила, что этот процесс направлен на устранение угроз, проецируемых киевским режимом с подконтрольных ему территорий, обеспечение демилитаризации и денацификации Украины. По словам дипломата, все действия проводятся в строгом соответствии со ст. 51 Устава ООН, регламентирующей право на индивидуальную и коллективную самооборону.