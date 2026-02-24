Газета
Главная / Политика /

Евросоюз введет санкции против тех, кто саботирует переходный процесс в Сирии

Ведомости

Евросоюз (ЕС) собирается пересмотреть санкционный режим в отношении Сирии, введя ограничительные меры против лиц и компаний, саботирующих переходный процесс в стране. Об этом сообщает Euractiv со ссылкой на оказавшийся в его доступе неофициальный документ.

«Европейская служба внешних связей (ЕСВС) предлагает перейти к модели, направленной на борьбу с теми, кто саботирует переходный период, вместо того чтобы сосредотачиваться исключительно на санкциях против лиц, связанных с бывшей властью», – говорится в материале (цитата по «РИА Новости»).

По данным издания, в новые списки ограничений предполагается включать вооруженные группировки, нарушителей прав человека, организаторов наркотрафика и лиц, пойманных на коррупции в период реконструкции Сирии.

В ноябре 2025 г. США на 180 дней приостановили действие экономических санкций против Сирии в рамках так называемого «Акта Цезаря». Американские власти также смягчили меры экспортного контроля. Экономические ограничения против бывшего сирийского президента Башара Асада, его окружения, торговцев наркотиками и «дестабилизирующих ситуацию в регионе субъектов» остались в силе.

