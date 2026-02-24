Силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Татарстаном и Черным морем

До этого, с 7:00 до 9:00 мск, дежурные средства ПВО перехватили и ликвидировали 18 украинских БПЛА. Семь из них были сбиты над Краснодарским краем, четыре – над Черным морем, по два – над Белгородской и Саратовской областями, по одному – над Самарской и Ростовской областями, а также над Азовским морем.