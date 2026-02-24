Силы ПВО уничтожили четыре украинских БПЛА над Татарстаном и Черным морем
Силы противовоздушной обороны в период с 9:00 до 14:00 мск сбили четыре украинских беспилотника самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, два аппарата уничтожены над территорией Республики Татарстан, еще два – над акваторией Черного моря.
До этого, с 7:00 до 9:00 мск, дежурные средства ПВО перехватили и ликвидировали 18 украинских БПЛА. Семь из них были сбиты над Краснодарским краем, четыре – над Черным морем, по два – над Белгородской и Саратовской областями, по одному – над Самарской и Ростовской областями, а также над Азовским морем.
В ночь на 24 февраля, по информации Минобороны, над регионами России были уничтожены 79 беспилотников. Больше всего аппаратов – 21 – сбито над Белгородской областью.
Вечером 23 февраля и ночью 24 февраля Росавиация вводила временные ограничения на полеты в аэропортах Сочи, Саратова, Казани, Калуги и Самары.