Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Великобритания может присоединиться к кредиту ЕС для Украины

Ведомости

Великобритания может присоединиться к кредиту Европейского союза для Украины в размере 90 млрд евро. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер на встрече лидеров «коалиции желающих».

«Мы должны лучше справляться с первоочередными задачами, включая крайне необходимый кредит ЕС», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). Стармер отметил, что уже есть неплохой прогресс в согласовании этого займа.

4 февраля послы стран ЕС согласовали предоставление кредита на 90 млрд евро для Украины. Он стал альтернативой прямому использованию замороженных российских активов. Выплаты планируются в апреле.

20 февраля Financial Times со ссылкой на четыре источника сообщила, что Будапешт заблокировал европейский кредит на 90 млрд евро для Киева. FT пишет, что решение Венгрии может быть связано с грядущими парламентскими выборами в апреле. Орбан на фоне этого усиливает «антиукраинскую риторику».

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте