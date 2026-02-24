Великобритания может присоединиться к кредиту ЕС для Украины
Великобритания может присоединиться к кредиту Европейского союза для Украины в размере 90 млрд евро. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер на встрече лидеров «коалиции желающих».
«Мы должны лучше справляться с первоочередными задачами, включая крайне необходимый кредит ЕС», – сказал он (цитата по «РИА Новости»). Стармер отметил, что уже есть неплохой прогресс в согласовании этого займа.
4 февраля послы стран ЕС согласовали предоставление кредита на 90 млрд евро для Украины. Он стал альтернативой прямому использованию замороженных российских активов. Выплаты планируются в апреле.
20 февраля Financial Times со ссылкой на четыре источника сообщила, что Будапешт заблокировал европейский кредит на 90 млрд евро для Киева. FT пишет, что решение Венгрии может быть связано с грядущими парламентскими выборами в апреле. Орбан на фоне этого усиливает «антиукраинскую риторику».